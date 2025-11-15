Babala sa Polusyon sa Hangin sa Amerika: PM2.5 na Nagdudulot ng Panganib sa Kalusugan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbabala ang mga awtoridad sa Estados Unidos sa mga residente ng ilang estado na manatili sa loob ng bahay dahil sa matinding polusyon sa hangin na naglalaman ng mga nakalalasong particle na may kaugnayan sa kanser, dementia, at stroke.
Ayon sa ulat ng Daily Mail noong Nobyembre 14, 2025, ang mga mamamayan sa iba’t ibang bahagi ng Estados Unidos ay pinayuhan na huwag lumabas ng bahay dahil sa pagtaas ng antas ng polusyon sa hangin. Ang babala ay ibinaba matapos ang pagsusuri ng AirNow, isang opisyal na sistema ng pamahalaan para sa pagsubaybay sa kalidad ng hangin.
Ano ang PM2.5?
Ang PM2.5 ay mga partikulo sa hangin na may sukat na 2.5 microns o mas maliit.
Karaniwang nagmumula ito sa usok ng sasakyan, mga pabrika, at pagsusunog ng kahoy.
Dahil sa kanilang napakaliit na sukat, ang mga particle na ito ay maaaring makapasok sa respiratory system ng tao, umabot sa pinakaloob ng baga, at magdulot ng:
Irritasyon
Pag-ubo
Hirap sa paghinga
Panganib ng kanser, dementia, at stroke sa pangmatagalang pagkakalantad.
Saklaw ng Babala
Hindi tinukoy sa ulat ang eksaktong mga estado, ngunit ang babala ay nationwide at batay sa datos mula sa daan-daang monitoring stations sa buong bansa.
Ang AirNow ay naglabas ng real-time na mapa ng kalidad ng hangin, kung saan makikita ang mga lugar na may mataas na antas ng PM2.5.
Ano ang Dapat Gawin?
Manatili sa loob ng bahay, lalo na ang mga may hika, sakit sa puso, o baga.
Iwasan ang strenuous outdoor activities.
Gumamit ng air purifier kung maaari.
Subaybayan ang lokal na ulat ng kalidad ng hangin sa AirNow.gov.
Ang insidenteng ito ay paalala ng kahalagahan ng malinis na hangin at ang epekto ng industriyalisasyon sa kalusugan ng publiko. Sa harap ng ganitong panganib, mahalagang maging mapagmatyag at maagap ang mga mamamayan sa pagprotekta sa kanilang kalusugan.
Sources: AirNOW
