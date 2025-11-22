Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Binanggit ni Alena Douhan na ang mga parusa ng US ay nagpalala sa kalagayang pantao sa Cuba. Ang ganitong obserbasyon ay mahalaga dahil nagmumula ito sa isang independiyenteng eksperto ng UN na nakatutok sa epekto ng mga unilateral sanctions sa karapatang pantao.
Paglabag sa internasyonal na batas:
Ayon kay Douhan, ang mga parusa ay hindi umaayon sa malaking bahagi ng mga pamantayang legal na pandaigdig. Ibig sabihin, nakikita ng UN na ang mga hakbang ng US ay lumalabag sa prinsipyo ng soberanya ng mga estado at sa karapatan ng mga mamamayan sa kalakalan, kalusugan, at kabuhayan.
Resolusyon ng UN General Assembly:
Noong ika-7 ng Aban 1404 (katumbas ng Oktubre 29, 2025), muling bumoto ang General Assembly ng UN para sa pagwawakas ng embargo laban sa Cuba. Ang pagboto ay may “malaking mayorya,” na nagpapakita ng malawak na konsensus ng pandaigdigang komunidad laban sa patuloy na parusa ng US.
Mas Malawak na Konteksto
Kasaysayan ng embargo:
Ang embargo ng US laban sa Cuba ay nagsimula pa noong dekada 1960, bilang tugon sa rebolusyong pinamunuan ni Fidel Castro. Sa loob ng mahigit anim na dekada, nanatili itong isa sa pinakamahabang unilateral sanctions sa kasaysayan.
Epekto sa lipunan:
Kalusugan: Nahihirapan ang Cuba na makakuha ng mga gamot, makinarya, at teknolohiyang medikal.
Ekonomiya: Ang kakulangan sa kalakalan at pamumuhunan ay nagdulot ng mabagal na paglago at kakulangan sa pangunahing produkto.
Karapatang pantao: Ang mga mamamayan ang direktang naapektuhan, hindi lamang ang pamahalaan.
Diplomasya at pulitika:
Ang paulit-ulit na resolusyon ng UN laban sa embargo ay nagpapakita ng pagkakaisa ng pandaigdigang komunidad, ngunit hindi ito nagiging epektibo dahil hindi obligado ang US na sumunod. Sa praktika, nananatili ang tensyon sa pagitan ng prinsipyo ng internasyonal na batas at ng unilateral na kapangyarihan ng isang estado.
Komentaryo
1. Humanitarian vs. Political Goals:
Ang US ay nagsasabing layunin ng embargo na pilitin ang Cuba sa reporma at demokrasya. Ngunit ayon sa UN, ang tunay na epekto ay humanitarian crisis, na taliwas sa mga prinsipyo ng karapatang pantao.
2. Pagkakaisa ng Pandaigdigang Komunidad:
Ang halos taun-taong resolusyon ng UN laban sa embargo ay nagpapakita ng lumalaking pagkakaisa ng mga bansa sa pagtutol sa unilateral sanctions. Gayunman, ipinapakita rin nito ang limitasyon ng UN sa pagpapatupad ng mga desisyon nito.
3. Pagbabago ng Pananaw:
Sa kasalukuyan, mas maraming bansa ang tumitingin sa sanctions bilang hindi epektibong kasangkapan. Sa halip na magdala ng reporma, nagdudulot ito ng paghihirap sa mga ordinaryong mamamayan.
4. Simbolismo ng Cuba:
Ang kaso ng Cuba ay nagsisilbing simbolo ng debate sa pagitan ng sovereignty ng mga estado at hegemonya ng malalaking kapangyarihan. Ang patuloy na embargo ay nagiging test case kung hanggang saan kayang ipagtanggol ng internasyonal na batas ang karapatan ng isang maliit na bansa laban sa unilateral na aksyon ng isang superpower.
Konklusyon
Ang artikulo ay hindi lamang tungkol sa kalagayan ng Cuba, kundi isang mas malawak na usapin tungkol sa legitimidad ng unilateral sanctions at ang epekto nito sa karapatang pantao. Ang pahayag ni Alena Douhan at ang resolusyon ng UN ay nagpapakita ng lumalakas na panawagan para sa pagwawakas ng embargo. Gayunman, nananatiling hamon kung paano maisasakatuparan ang mga panawagang ito sa harap ng kapangyarihan at interes ng Estados Unidos.
