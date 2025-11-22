Sa kanyang mga pananalita, binigyang-diin ni Netanyahu na ang Yemen ay nagiging bagong larangan ng panganib para sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Binanggit niya ang umano’y pagtaas ng produksyon ng armas sa Yemen, at nagbabala na ang mga simbolo at kilusan ng mga grupong Yemeni ay banta sa pag-iral ng Israel.
Idinagdag pa niya na ang Tel Aviv ay maghahanda ng mga hakbang upang pigilan ang anumang banta, mula man sa Yemen o sa Lebanon.
Paglawak ng “frontline threats”:
Tradisyonal na nakatuon ang Israel sa mga banta mula sa Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. Ang pagtukoy sa Yemen ay nagpapakita ng pag-aalala na lumalawak ang saklaw ng mga grupong kaalyado ng Iran na may kakayahang magdulot ng pinsala sa Israel.
Dimensyong panrehiyon:
Ang Ansarullah (Houthis) sa Yemen ay kilalang may kakayahang gumamit ng mga drone at misil laban sa Saudi Arabia. Ang posibilidad na magamit din ang ganitong teknolohiya laban sa Israel ay nagbibigay ng bagong layer ng komplikasyon sa seguridad ng rehiyon.
Pagkakaugnay sa Iran:
Ang pahayag ni Netanyahu ay bahagi ng mas malawak na naratibo ng Israel na ang Iran at mga kaalyado nito (Hezbollah, Hamas, Ansarullah) ay bumubuo ng “arc of resistance” na nakapaligid sa Israel.
Diplomasya at estratehiya:
Ang pagbibigay-diin sa Yemen ay maaaring magsilbing mensahe sa US at iba pang kaalyado na palakasin ang suporta sa Israel, lalo na sa larangan ng depensa laban sa mga drone at misil.
Komentaryo
1. Pagpapalawak ng banta: Ang pagtukoy sa Yemen ay nagpapakita na ang Israel ay nakikita ang sarili nito na napapalibutan ng mga potensyal na kaaway mula sa iba’t ibang direksyon.
2. Pagbabago ng taktika ng mga grupong Yemeni: Ang paggamit ng drone at missile technology ng Ansarullah ay nagiging mas seryosong banta kaysa sa tradisyonal na gerilya warfare.
3. Pagpapalakas ng retorika: Ang pahayag ni Netanyahu ay maaaring bahagi ng estratehiya upang bigyang-katwiran ang mas agresibong hakbang militar o diplomasya ng Israel.
4. Implikasyon sa rehiyon: Kung ituturing ng Israel ang Yemen bilang bagong “frontline,” maaaring lumawak ang saklaw ng tensyon at labanan sa Gitnang Silangan, na magdudulot ng mas malawak na krisis sa seguridad at humanitarian.
Konklusyon
Ang pagtukoy ni Netanyahu sa Yemen bilang banta ay hindi lamang simpleng babala, kundi isang indikasyon ng pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Habang lumalakas ang kakayahan ng mga grupong kaalyado ng Iran, nakikita ng Israel na kailangan nitong palawakin ang depensa at diplomasya upang mapanatili ang kalamangan.
………….
328
Your Comment