Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ibinunyag ng pahayagang Maariv ang pagsusuri ni Avi Ashkenazi, isang military analyst, na nagsasabing ang Israel ay nasa mapanganib na kalagayan ng pagkawala ng kontrol sa sitwasyon, at ang patuloy na pagpuslit ng armas sa mga hangganan ay direktang repleksiyon ng kahinaan at pagbagsak ng panloob na aparatong panseguridad matapos ang “shock” ng Oktubre 7.
Ayon sa kanya, ang pag-alis ng mga eksperto at propesyonal (human flight) ay nagdudulot ng pagpapalit sa kanila ng mga hindi gaanong bihasa, na nagpapahina sa kakayahan ng hukbo na harapin ang mabilis na nagbabagong hamon.
Dagdag pa niya, kahit na makakuha ang Israel ng pinakabagong eroplano, barko, at teknolohiyang militar, hindi nito mapapanatili ang kalamangan sa militar kung wala ang mga kwalipikado at propesyonal na tauhan na may dedikasyon sa mga prinsipyo ng serbisyo.
Mas Malawak na Pagsusuri
Pagkawala ng kontrol: Ang ulat ay nagpapakita ng lumalaking krisis sa loob ng Israel, kung saan ang mga internal na kahinaan ay lumilitaw kasabay ng panlabas na banta.
Pagpuslit ng armas: Ang pagtaas ng smuggling ay indikasyon ng pagbagsak ng kontrol sa mga hangganan, na nagiging hamon sa seguridad ng estado.
Brain drain: Ang pag-alis ng mga eksperto ay nagdudulot ng vacuum sa propesyonal na kakayahan ng militar, na hindi kayang punan ng mga bagong rekrut.
Teknolohiya vs. tao: Binibigyang-diin ng pagsusuri na ang teknolohiya lamang ay hindi sapat; ang kalidad ng tauhan ang tunay na pundasyon ng military superiority.
Komentaryo
1. Krisis sa loob: Ang ulat ay nagpapakita na ang pinakamalaking hamon ng Israel ay hindi lamang panlabas na banta, kundi ang pagbagsak ng sariling sistemang panseguridad.
2. Pagbabago ng balanse: Kung magpapatuloy ang brain drain at kahinaan sa loob, maaaring magbago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.
3. Aral sa militar: Ang kaso ng Israel ay nagpapakita ng kahalagahan ng human capital sa depensa—hindi sapat ang teknolohiya kung kulang sa propesyonal na tauhan.
Konklusyon
Ang ulat ng Maariv ay nagsisilbing babala na ang Israel ay nasa kritikal na yugto ng kahinaan, kung saan ang kombinasyon ng smuggling, brain drain, at pagbagsak ng aparatong panseguridad ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa kanilang kakayahang militar at sa katatagan ng rehiyon.
………….
328
Your Comment