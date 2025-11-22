Zahran Mamdani: Ang pamahalaan ng Israel ay nagsasagawa ng “genocide” Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matinding pahayag: Ang paggamit ng salitang genocide ay isa sa pinakamabigat na akusasyon sa larangan ng internasyonal na batas. Ipinapakita nito ang matinding posisyon ni Mamdani laban sa mga aksyon ng Israel sa Gaza.
Sa kanyang pakikipagpulong kay Trump, sinabi ng alkalde ng New York:
“Nagsalita ako tungkol sa pagganap ng Israel ng genocide at ang pagpopondo nito ng ating sariling pamahalaan.”
“Nagbabala ang mga mamamayan ng New York na tutol sila na ang kanilang pera ay ginagastos para sa iba pang digmaan.”
Dimensyong pampulitika sa loob ng US: Ang pagtutol ng mga mamamayan ng New York sa paggamit ng kanilang buwis para sa digmaan ay nagpapakita ng lumalaking pagkadismaya sa patakarang panlabas ng US, lalo na sa patuloy na suporta sa Israel.
Simbolismo ng pulong kay Trump: Ang pagbanggit ng isyu sa mismong Oval Office ay nagpapakita ng tapang ni Mamdani na dalhin ang kontrobersyal na usapin sa pinakamataas na antas ng pamahalaan.
Implikasyon: Ang ganitong pahayag ay maaaring magpalakas ng suporta mula sa mga progresibong sektor, ngunit maaari rin itong magdulot ng matinding kritisismo mula sa mga pro-Israel na grupo.
Komentaryo
1. Paglalantad ng tensyon: Ang pahayag ni Mamdani ay sumasalamin sa lumalaking hati sa loob ng lipunang Amerikano hinggil sa patuloy na digmaan sa Gaza.
2. Pagkakaugnay ng lokal at internasyonal: Ang isyu ng buwis ng mga taga-New York ay direktang iniuugnay sa pandaigdigang tunggalian, na nagpapakita kung paanong ang mga lokal na mamamayan ay naaapektuhan ng mga desisyon sa patakarang panlabas.
3. Pagbabago ng naratibo: Ang paggamit ng terminong “genocide” ay nagpapakita ng pagbabago sa diskurso—mula sa simpleng “conflict” tungo sa mas mabigat na paratang na may legal at moral na implikasyon.
Konklusyon
Ang pahayag ni Zahran Mamdani ay hindi lamang lokal na isyu ng New York, kundi bahagi ng mas malawak na debate sa loob ng US tungkol sa pagpopondo ng digmaan at pananagutan ng Israel sa Gaza. Ito ay nagpapakita ng lumalakas na boses ng mga progresibong lider na handang hamunin ang tradisyunal na polisiya ng Washington.
………….
328
QA
Your Comment