Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa pagtaas ng posibilidad ng paglawak ng mga pag-atake ng Israel, muling nakatuon ang pansin sa pamahalaan ng Lebanon; isang pamahalaan na noong nakaraang taon ay nabigla sa paglikas ng higit sa isang milyong tao.
Ang pinakahuling digmaan ay naglantad ng seryosong kahinaan sa pambansang plano sa pamamahala ng krisis, lalo na matapos ang labanan noong Setyembre 23, 2024 na nagresulta sa paglikas ng mahigit 1.2 milyong katao.
Ang mga hakbang ng pamahalaan (gaya ng pagtatatag ng mga operation room at koordinasyon sa mga ministeryo) ay itinuring na kulang at nakatanggap ng matinding batikos; maraming evacuees ang naiwan sa lansangan nang walang tirahan at pangunahing pangangailangan.
Ang katiwalian, kaguluhan, at monopolyo ng ilang makapangyarihang grupo ang nakitang pangunahing sanhi ng kawalan ng kaayusan, na humantong sa pagkakatanggal ng dating kalihim ng “High Relief Commission” noong Disyembre 2024.
Lumitaw ang tanong kung may tunay at epektibong pambansang plano ang Lebanon upang tugunan ang mga krisis.
Ayon sa Ministri ng Kalusugan, patuloy na inaayos at pinapalakas ang kapasidad ng mga pampublikong ospital, ngunit nananatiling malaki ang kakulangan. Mula sa tigil-putukan noong Nobyembre 27, 2024, mahigit 300 katao ang nasawi at higit sa 920 ang nasugatan.
Mga ulat mula sa independiyenteng organisasyon (tulad ng “al-Dawliya lil-Ma’loumat” noong 2023) ay nagsabing hindi kailanman naglaan ng badyet o naglatag ng pangmatagalang plano ang mga pamahalaan ng Lebanon para sa High Relief Commission; nakatuon lamang sila sa pagbibigay ng tulong pinansyal matapos ang krisis.]
Ang mga pansamantalang estruktura gaya ng “National Committee” (2010) at “Risk Management Unit” (2014) ay naitatag, ngunit hindi nagbunga ng komprehensibong pambansang programa.
Pangunahing Pagsusuri:
Ang Lebanon ay nananatiling mahina sa harap ng digmaan at mga krisis pang-humanitarian. Ang kahandaan ng pamahalaan ay madalas na limitado sa mga dokumento at pulong, at ang kawalan ng isang matatag na pambansang plano ay nagdaragdag ng panganib ng muling paglitaw ng malawakang paglikas at kakulangan sa epektibong pagtugon.
