Si Marjorie Taylor Greene, kilalang miyembro ng kilusang MAGA at kinatawan ng Georgia sa Kongreso ng U.S., ay nag-anunsyo na siya ay magbibitiw sa k

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag niya ito sa social media platform na X, kung saan sinabi niyang palagi siyang naging “kinatawan ng karaniwang mamamayan ng Amerika” at dahil dito ay “lagi siyang kinamumuhian sa Washington D.C.”
Nagpahayag siya ng matinding pagkakadismaya sa kasalukuyang kalagayan ng Republican Party, na aniya ay hindi gumagana nang epektibo kahit hawak ang mayorya.
Binanggit niya ang walong linggong shutdown ng Kongreso na nagresulta sa pagkakaparalisa ng mga gawain, at ang pagpasok sa panahon ng eleksyon na aniya ay nagiging “panahon ng ligtas na kampanya para sa muling pagkahalal” imbes na panahon ng tapang at aksyon.
Sa kabilang banda, si Pangulong Donald Trump ay nagbigay ng matalas na komento laban kay Greene, na tinawag niya bilang isang “baliw at reklamador na babae.”
Pagsusuri
1. Epekto sa Republican Party
Ang pagbibitiw ni Greene ay maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak sa loob ng GOP, lalo na sa pakpak ng MAGA na malapit kay Trump.
Ipinapakita nito ang tensyon sa pagitan ng mga tradisyonal na lider ng partido at ng mas radikal na sangay.
2. Konteksto ng Eleksyon 2026
Ang kanyang pagbibitiw ay nagaganap sa gitna ng paghahanda para sa halalan, kung saan ang mga isyu ng pagkakaisa at estratehiya ng GOP ay magiging mahalaga.
Ang kanyang kritisismo sa “kawalan ng tapang” ng mga kasamahan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa ibang miyembro na magpahayag din ng pagkadismaya.
3. Relasyon kay Trump
Ang matinding komento ni Trump laban kay Greene ay nagpapakita ng pagkakahiwalay ng landas nila, sa kabila ng parehong koneksyon sa kilusang MAGA.
Maaari itong magpahiwatig ng mas malalim na hidwaan sa loob ng kilusang sumusuporta kay Trump.
Komentaryo
Ang pagbibitiw ni Marjorie Taylor Greene ay isang makasaysayang hakbang na maaaring magbago ng dinamika sa loob ng Republican Party. Sa halip na magpatuloy bilang isa sa pinakamalakas na tinig ng MAGA sa Kongreso, pinili niyang lumabas at ipahayag ang kawalan ng tiwala sa pamumuno ng partido. Ang matalas na tugon ni Trump ay lalo pang naglalantad ng pagkakawatak-watak sa loob ng kilusan na dati’y nagkakaisa sa ilalim ng kanyang pangalan.
