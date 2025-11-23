Buod ng Dalawang Kaganapan pagkatapos 12 na Araw na Digmaan sa Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nakita bilang pag-urong sa patakarang panlabas at kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng “strategic policymaker” (Supreme Leader) at “policy executor” (MFAT).
1. Konferensiya ng Ministry of Foreign Affairs (MFAT)
Pamagat: “International Law under Attack, Aggression and Defense”
Layunin: Ipakita ang “legitimacy” ng Iran at pahinain ang posisyon ng U.S. at Israel.
Kinalabasan: Sa halip na magpatibay ng posisyon ng Iran, ang pangunahing mensahe ay kahandaan para sa negosasyon sa U.S..
Mga pahayag:
Araghchi: “Ang digmaan ay nagpakita na ang tanging daan ay diplomasya.”
Khatibzadeh: “Armed negotiation” – isang konseptong tinuligsa bilang walang saysay.
Pagsusuri: Nakita bilang pag-urong sa patakarang panlabas at kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng “strategic policymaker” (Supreme Leader) at “policy executor” (MFAT).
2. Conference ng Institute for Fundamental Studies
Pamagat: “Rise of the Wise against Foolishness”
Layunin: Magbigay ng intelektuwal na hamon sa “American order” at Western civilization.
Kinalabasan: Ang mensahe at pamagat ay magkatugma, malinaw na nakatuon sa pagpapatibay ng posisyon ng Iran at pagpapahina ng sistemang Amerikano.
Pagsusuri: Nakita bilang soft-power offensive laban sa Western order, mas konsistent at mas nakahanay sa pambansang interes.
Paghahambing ng Dalawang Rooydad
MFAT Conference → Nagpakita ng contradiction: pamagat laban sa mensahe. Resulta: perceived weakness, diplomatic retreat.
Institute Conference → Nagpakita ng consistency: pamagat at mensahe magkatugma. Resulta: intellectual offensive, strategic alignment.
Konklusyon: Dalawang magkaibang paradigma ang lumitaw:
Retrogressive approach: Pagbalik sa umiiral na American order (MFAT).
Progressive approach: Pagpapatibay ng bagong posisyon laban sa American order (Institute).
Komentaryo
Ang paghahambing ay nagpapakita ng dualismo sa patakarang panlabas ng Iran matapos ang labindalawang araw na digmaan. Sa isang banda, may mga institusyong nakatuon sa diplomasya at kompromiso kahit sa harap ng agresyon; sa kabilang banda, may mga institusyon ding nakatuon sa ideolohikal at intelektuwal na paglaban sa Western order.
Ang pangunahing aral: sa panahon ng pagbabago ng pandaigdigang kaayusan, ang kawalan ng pagkakaisa sa loob ng bansa ay maaaring magdulot ng kahinaan. Ang mas konsistent na mensahe (tulad ng sa “Rise of the Wise”) ay mas nakatutulong sa pagpapatibay ng pambansang posisyon kaysa sa mga kaganapang naglalabas ng magkasalungat na signal (tulad ng MFAT conference).
…………..
328
Your Comment