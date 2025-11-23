Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang kaganapan ay ginanap sa Union Station at dahil sa paggamit ng mga imahe at simbolong may temang anti-Hudyo, nakatanggap ito ng matinding pagkondena.
Ang palabas na pinamagatang “Israel’s Friendsgiving” ay isinagawa noong Nobyembre 20, 2025.
Sa pagtatanghal, ipinakita ang mga lider ng U.S. at Israel na nakasuot ng maskara at tila umiinom ng dugo at kumakain ng mga bahagi ng katawan ng mga Palestino mula sa Gaza.
Ang eksena ay may malaking mesa na may baso ng pulang likido, mga manikang may dugong bahagi ng katawan, at mga bandila ng Israel na ginamit bilang panlinis.
Ang mga nag-organisa ay sina Hazami Barada at Atefeh Rokhvand, mga aktibistang kilala sa mga kampanyang kontra-Israel sa Washington.
Mga Reaksyon
Kinondena ng mga grupong Hudyo sa U.S. ang palabas bilang muling pagbangon ng “blood libel” laban sa mga Hudyo.
Ang Jewish Community Relations Council ng Washington ay nagsabing ito ang isa sa “pinaka-nakakasukang anyo ng lantad na antisemitismo.”
Inihalintulad ng ilang analista ang palabas sa propaganda ng Nazi noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig na layong gawing hindi makatao ang mga Hudyo.
Kahalagahan
Ipinapakita ng palabas ang lumalakas na protesta kontra-Israel sa U.S., gamit ang sining sa lansangan at mga simbolo upang maghatid ng mensahe.
Gayunman, dahil sa temang anti-Hudyo, nagdulot ito ng seryosong pangamba hinggil sa pagtaas ng antisemitismo sa Amerika.
Ang insidente ay halimbawa ng tensyon sa pagitan ng kalayaan sa pagpapahayag at ng pag-iwas sa poot at diskriminasyon sa pampublikong espasyo.
Buod: Ang palabas kontra-Israel sa Washington D.C. ay hindi lamang naghatid ng mensaheng pampolitika laban sa Israel, kundi nagbunsod din ng malawak na pagkondena dahil sa paggamit ng mga simbolong anti-Hudyo, na nagpalakas ng pangamba sa pagdami ng antisemitismo sa U.S.
