Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng Middle East Forum, ang komisyon na binuo ng bagong pamahalaan ng Syria upang imbestigahan ang mga masaker sa baybayin ng bansa ay hindi tinutugunan ang malinaw na motibong sektaryan sa likod ng karahasan. Sa halip, inilalarawan nito ang pagpatay sa mga Alawite — isang relihiyosong minorya — bilang mga “gawaing paghihiganti” na bunga ng kahinaan ng estado sa pagkontrol ng mga armadong grupo.
Ang bagong transitional government ng Syria, sa pamumuno ni Ahmed al-Sharaa na kaugnay ng grupong Hay’at Tahrir al-Sham, ay nag-aangkin na iniwan na nito ang nakaraan nitong ekstremista at nakatuon na sa hinaharap na nakabatay sa hustisya at pananagutan.
Gayunman, ayon sa ulat, ang unang tunay na pagsubok sa pangakong ito ay malubhang nabigo noong nakaraang linggo. Ipinakita umano na ang deklarasyon ng pagiging neutral ng bagong rehimen ay isa lamang maingat na palabas upang linlangin ang pandaigdigang komunidad.
Buod:
Ang ulat ng Middle East Forum ay nagsasabing ang pamahalaan ni Ahmed al-Sharaa ay hindi tapat sa pangakong hustisya at neutralidad. Sa halip, ito ay nakikitang nagsasagawa ng whitewashing sa masaker ng mga Alawite, na naglalantad ng kawalan ng tunay na pagbabago sa pamumuno ng bagong rehimen sa Syria.
