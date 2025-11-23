Malaking kontrata sa gas ng Israel at Egypt, nasa bingit ng pagbagsak

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng al-Arabi al-Jadeed, ang mga alitan sa politika at seguridad sa pagitan ng Israel at Egypt hinggil sa Gaza Strip at Sinai Peninsula ay lumaganap na rin sa larangan ng ekonomiya. Dahil dito, ang pinakamalaking kontrata sa gas sa pagitan ng Tel Aviv at Cairo ay nasa panganib na mabuwag.
Isa sa pinakamalaking kontrata ng pag-export ng natural gas ng Israel patungong Egypt ay kasalukuyang nanganganib na bumagsak. Ang halaga ng kontrata ay tinatayang 35 bilyong dolyar, na may layuning maghatid ng higit sa 130 bilyong metro kubiko ng gas sa Egypt hanggang taong 2040. Sa kasalukuyan, ito ay ginagamit bilang instrumento ng pampulitikang presyon ng gabinete ni Benjamin Netanyahu.
Naniniwala ang mga radikal na paksyon sa loob ng Israel na ang patuloy na pag-export ng gas sa Egypt ay isang paraan ng pagpapalakas sa ekonomiya ng Cairo. Nakikita nila ito bilang hadlang sa kanilang plano na dagdagan ang presyon sa Gaza at alisin ang anumang sagabal sa mga banta ng sapilitang paglilipat ng mga residente ng Gaza. Bukod pa rito, may pangamba na sa hinaharap ay hindi magiging patas ang presyo ng gas para sa Israel.
Buod:
