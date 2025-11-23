Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos mabunyag ang pagkikita ni Mike Huckabee, embahador ng U.S. sa mga teritoryong sinasakop ng Israel, sa isang Amerikanong espiya ng rehimeng Israeli, lumakas ang mga batikos mula sa kilusang MAGA. Ayon sa ulat ng Axios, ito ay tanda ng lumalalim na hati sa loob ng grupong makakanan hinggil sa antas ng pagiging malapit ng Washington sa Tel Aviv.
Maraming kilalang aktibista ng MAGA ang umatake kay Huckabee, na inaakusahan siyang inuuna ang suporta sa Israel kaysa sa pambansang seguridad ng Estados Unidos.
Steve Bannon, dating tagapayo ni Trump at isa sa mga pangunahing mukha ng kilusan, ay nagsabi sa kanyang tanyag na podcast na War Room: “Lubos nang wala sa kontrol si Huckabee.”
Mike Cernovich, isa ring kilalang aktibista, ay nagkomento: “Ganap na hindi maipagtatanggol. Si Pollard, mula nang bumalik sa Israel, ay hayagang nagsabi na ang paniniktik laban sa U.S. ay isang moral na tungkulin para sa kanya.”
Jack Posobiec, personalidad sa media at kilalang kananistang aktibista, ay nagsabi sa kanyang programa: “Hindi ka maaaring makisalamuha sa mga traydor.”
Buod:
Ang insidente ay nagbukas ng mas matinding tensyon sa loob ng kilusang MAGA, kung saan ang ilan ay naniniwalang ang sobrang lapit ng Washington sa Israel ay naglalagay sa panganib ang pambansang interes ng U.S. Ang pagkikita ni Huckabee sa isang kilalang espiya ay nakikitang simbolo ng pagkakawatak-watak sa loob ng kilusang kanan at nagdudulot ng mas malalim na debate tungkol sa ugnayan ng Amerika at Israel.
…………
328
Your Comment