Video | Pagkalathala ng Unang mga Larawan ng Katawan ni Sayyid Abu Ali; ang Kilalang Komandante ng Resistencia na Namatay bilang Martir sa Timog na Su

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Si Sayyid Haytham Ali al-Tabatabai (Sayyid Abu Ali) ay isa sa mga beteranong komandante ng Resistencia Islamika ng Lebanon na, sa loob ng mga nagdaang dekada, ay nagkaroon ng mahalagang papel sa karamihan ng malalaking labanan at operasyon laban sa Israel at mga grupong takfiri. Naging komandante siya ng mga sektor ng Nabatieh at al-Khiyam, isa sa mga tagapagtatag ng Yunit ng Ridwan, at kalaunan ay naging pangkalahatang komandante militar ng buong resistencia.
Si Sayyid Abu Ali ay nag-alay ng kanyang buhay kahapon matapos ang atakeng terorista ng Israel sa timog na suburb (Ḍāḥiyah Janūbiyyah) ng Beirut, kung saan siya ay nasawi bilang martir.
