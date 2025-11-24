Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa kamakailang pagpupulong ng mga pinuno ng G20 sa Johannesburg, ang kawalan ng pormal na presensya ng Estados Unidos ay hindi nakaapekto sa bigat at kahalagahan ng pandaigdigang pagtitipon. Binigyang-diin ni Mark Carney, Punong Ministro ng Canada, na ang mundo—sa larangan ng kooperasyong pang-ekonomiya at pampulitika—ay mas may kakayahang umusad nang hindi umaasa sa Estados Unidos kumpara noong dati. Ang paglalabas ng pinal na pahayag ng summit, sa kabila ng pagtutol ng Washington, ay patunay na nananaig ang kolektibong kapasyahan ng mga bansa higit sa mga pampulitikang presyon ng Amerika.
Ang pagpupulong na ito, na dinaluhan ng mga kinatawan ng tatlong-kapat ng populasyon ng mundo at dalawang-katlo ng kabuuang ekonomiya ng daigdig, ay naghatid ng malinaw na mensahe: ang sentro ng grabidad ng pandaigdigang ekonomiya at pulitika ay nasa proseso ng paglipat. Ang pag-boycott ng summit ng administrasyong Trump—na ibinatay sa hindi napatunayang alegasyon ng “genocide” laban sa mga puting magsasaka sa South Africa—ay hindi nakahadlang sa takbo ng pagtitipon at sa halip ay lalong nagbigay-diin sa pagkakaisa ng mga kasaping bansa.
...........
328
Your Comment