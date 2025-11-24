Ang Khutbah Fadakiyyah: Ang Pagpasok ng Ginang ng Liwanag sa Masjid ng Propeta (SAW) na Yumanig sa Kasaysayan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Matapos kumalat ang balita tungkol sa pag-agaw sa lupang Fadak, si Bibi Fatimah al-Zahra (AS)—nakadamit ng belo at disenyong nagpaalala sa presensya at karangalan ng Sugo ng Diyos (SAW)—ay pumasok sa masjid na kasama ang mga kababaihan ng Ahl al-Bayt.
Tahimik na bumalot sa buong pagtitipon ang bigat ng sandali. Sinimulan niya ang kanyang kilalang-kilalang khutbah sa pamamagitan ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos; binanggit ang Kanyang hindi-mabilang na biyaya at hinimok ang mga tao na pangalagaan at pasiglahin ang mga pagpapalang ito sa pamamagitan ng taos-pusong pagtanaw ng utang na loob.
Pagkatapos, kanyang inilahad ang dalamhati na hindi pa man nahihilom ang mga puso mula sa pagkamatay ng Propeta, ay mayroon na agad na mga nagsikap magpasiklab ng apoy ng kaguluhan; naghanda sila upang patayin ang liwanag ng relihiyon at baguhin ang Sunnah ng Propeta (SAW), at nagbantay sila laban sa kanyang sariling pamilya.
At kami—aniya—ay naiwan na may pasakit na tumatagos na parang talim sa puso, at may pagtitiyag na wala nang landas kundi ang pagtanggap at pagharap sa pagsubok.
