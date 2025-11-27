Hezbollah: Hangga’t may pananakop at agresyon, hindi namin iwawaksi ang aming sandata

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa gitna ng patuloy na paglabag ng Israel sa tigil-putukan sa Lebanon, binigyang-diin ng isang kasapi ng bloc parlamentaryo ng Hezbollah na walang anumang panloob o panlabas na pakana ang makapipigil sa apoy ng paglaban. Aniya, hangga’t umiiral ang agresyon at pananakop, mananatili ang sandata ng Hezbollah.
Sa pagpapatuloy ng kanyang pahayag, inakusahan ni Ali Ammar ang ilang panloob na grupo sa Lebanon na naghahasik ng galit laban sa kilusang paglaban. Sinabi niya: “Tayo ay namumuhay sa iisang bansa at sa ilalim ng iisang bubong. Wala kaming anomang kasaysayan ng armadong alitan laban sa kanila; subalit nagmula sa kanila ang unang apoy ng pagkamuhi.”
Sa pagtatapos, tinanong niya ang pamahalaan ng Lebanon: “Anong uri ng negosasyon ang inyong tinutukoy, gayong hanggang ngayon ay tumatakas pa rin ang Israel sa pagpapatupad ng kasunduang tigil-putukan? Ang Israel ay may mahabang kasaysayan ng mga paglabag at patuloy nitong inaangkin ang aming mga lupain.”
Makaraang lumabas ang balitang ito, iniulat ng hukbong sandatahan ng rehimeng Zionista ang isa pang pag-atake sa timog Lebanon, partikular sa mga lugar ng al-Mahmoudiyah at al-Jubur.
MAIKLING ANALITIKAL NA PUNA
Ang pahayag ng Hezbollah ay malinaw na nagpapakita ng kanilang matatag na posisyon: ang pagdisarma ay hindi magiging opsiyon hangga’t umiiral ang banta mula sa Israel. Ito ay sumasalamin sa mas malalim na dynamics ng pulitika at seguridad sa Lebanon, kung saan ang konsepto ng “resistance” ay nakatali hindi lamang sa ideolohiya kundi sa mismong karanasan ng bansa sa okupasyon at patuloy na mga pag-atake.
Ang pagbanggit sa mga grupong panloob na diumano’y “naghahasik ng sentimyentong kontra-resistance” ay nagpapahiwatig ng lumalalim na pagkakahating pampolitika sa loob ng bansa — isang bahaging maaaring magpahina sa pambansang pagkakaisa sa panahong kritikal ang seguridad. Samantala, ang panibagong pag-atake ng Israel ilang oras matapos ilabas ang pahayag ay lalo pang nagpapakita ng kawalang-katatagan sa timog Lebanon at ng lumalalang panganib na mauwi sa mas malawakang eskalasyon.
Sa kabuuan, makikita na ang anumang usapang pampulitika o negosasyon ay mananatiling mahirap makamit hangga’t nagpapatuloy ang palitan ng pag-atake at ang hindi pagsunod sa mga umiiral na kasunduan ng tigil-putukan.
.............
328
Your Comment