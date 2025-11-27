Pahayag ng Pinakamataas na Lider ng Islamikong Rebolusyon ng Iran ngayong gabi, bandang alas 20:30

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inihayag na si Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ang Pinakamataas na Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran, ay magbibigay ng talumpati ngayong gabi, Huwebes ika-6 ng Azar, ganap na 20:30, upang talakayin ang mga mahahalagang isyu ng bansa, rehiyon, at daigdig.
MAIKLING ANALITIKAL NA KOMENTARYO
Ang anunsiyong ito ay nagpapakita na inaasahang tatalakayin ni Ayatollah Khamenei ang sensitibong kalagayan ng Iran sa kasalukuyan—mula sa mga tensiyong panrehiyon hanggang sa mga isyung panloob na politika at ekonomiya. Karaniwang nagiging gabay ang ganitong uri ng talumpati sa pag-frame ng pambansang posisyon ng Iran, lalo na sa panahong mabilis magbago ang dinamika sa Gitnang Silangan at sa relasyon nito sa mga kapangyarihang pandaigdig. Ang timing ng pahayag ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng mensaheng kaniyang ihahatid.
.............
328
Your Comment