Kinatawan ng Parliyamento ng Iran sa Geneva, binatikos ang doble-karang paglapit ng Kanluran sa usapin ng karapatang pantao

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Si Sara Fallahi, pinuno ng Human Rights Committee ng National Security and Foreign Policy Commission ng Islamic Consultative Assembly, ay sa panahon ng ika-labingwalong pulong ng United Nations Forum on Minority Issues sa Geneva, nagpahayag ng kritisismo laban sa sinasabing doble-pamantayan ng mga bansang Kanluranin sa pagtugon sa karapatang pantao.
Sa kanyang talumpati, kinondena niya ang pagtutol ng ilang bansang Kanluranin sa kandidatura ng isang Iraniang etnikong Kurdi at Sunni para sa pagkapangulo ng Forum. Ayon sa kanya, ito ay isang uri ng diskriminasyon batay sa nasyonalidad at nagpapakita ng malalim na, istruktural at sistematikong pattern ng malawakang pagtatangi laban sa sambayanang Iranian. Aniya, ang Iran ay duyan ng karapatang pantao sa kasaysayan, at ang Charter of Human Rights ni Cyrus the Great at ang paggalang sa mga relihiyon at kultura ang mga malinaw na patunay nito.
Tinukoy din ni Fallahi ang aniya’y negatibo at may kinikilingang paglikha ng imahe tungkol sa kalagayan ng mga minorya sa Iran. Kaya naman, inimbitahan niya ang mga kinatawan ng iba pang mga pamahalaan, mga non-governmental organizations, at mga akademiko sa pulong na siyasatin ang tunay na sitwasyon sa lipunang Iranian upang makakuha ng makatotohanang larawan ng mapayapa at produktibong pakikipamuhay ng mga mamamayan nito.
MAIKLING ANALITIKAL NA PUNA
Ang pahayag ni Fallahi ay bahagi ng mas malawak na tunggalian ng naratibo sa pagitan ng Iran at mga bansang Kanluranin, lalo na sa larangan ng karapatang pantao kung saan madalas na nagsasalungatan ang kanilang pananaw. Sa pagtukoy niya sa “sistematikong diskriminasyon” ng Kanluran laban sa Iran, sinusubukan ng Tehran na baligtarin ang kritika at ipakita ang sarili bilang biktima ng politisadong pamantayan sa pandaigdigang forum.
Ang pagbanggit sa Cyrus Charter ay isang karaniwang estratehiya ng Iran upang igiit ang makasaysayang lehitimasyon ng kanilang sariling bersyon ng “karapatang pantao.” Gayunpaman, nananatili ang hamon na kumbinsihin ang pandaigdigang komunidad, lalo na sa gitna ng patuloy na pag-aalala ng maraming bansa at organisasyon hinggil sa kalagayan ng mga minorya at karapatang sibil sa loob ng Iran.
Sa kabuuan, ang pahayag ay isang diplomatikong pagtatangka na baguhin ang persepsiyon sa internasyonal na antas, habang ipinapakita ang lumalalim na banggaan ng naratibo sa pagitan ng Tehran at Kanluran.
