Tehran: Ang kuwento ukol sa diumano’y pagmamamagitan ni MBS ay isang sinadyang kasinungalingan upang ipalabas na may kahina-hinalang plano laban sa Ir

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng mga mapagkukunang Iranian na ang ilang pahayag ng midya hinggil sa umano’y papel ng Saudi Arabia bilang tagapamagitan sa pagitan ng Tehran at Washington ay “walang batayan.” Binibigyang-diin nila na ang ganitong mga salaysay ay pagsisikap na ipinta ang Iran bilang sanhi ng pagkabigo ng proseso ng diplomasya. Ayon sa mga pinagmulan, ang tunay na hadlang sa mga pag-uusap ay hindi kawalan ng tagapamagitan, kundi ang “sobrang taas na kondisyon” ng Estados Unidos na nag-aalis ng posibilidad para sa balanseng negosasyon.
Isang impormanteng malapit sa Embahada ng Iran sa Riyadh ang tumanggi rin sa anumang paglipat ng mensaheng pampulitika mula sa Saudi Arabia, at nilinaw na ang huling mensahe ng Tehran sa Crown Prince ay may kinalaman lamang sa usaping peregrinasyon. Mula sa pananaw ng mga Iranian sources, ang pananahimik ng Riyadh hinggil sa mga ulat ng midya ay tanda na ang sinasabing inisyatiba ng pagmamamagitan ay hindi talaga umiiral.
MAIKLING ANALITIKAL NA PUNA
Ang pagtanggi ng Tehran sa naratibo ng Saudi mediation ay nagpapakita ng dalawang mahalagang punto sa dinamika ng rehiyon. Una, nais ng Iran na pigilan ang anumang impresyong sila ang humaharang sa diplomasya, lalo na sa panahong tumitindi ang presyur mula sa Kanluran. Ikalawa, ipinapakita nito na kahit matapos ang normalisasyon ng ugnayan Tehran–Riyadh, nananatiling sensitibo at politisado ang anumang pahiwatig tungkol sa papel ng Saudi Arabia sa relasyon ng Iran at Estados Unidos.
Samantala, ang diin ng Tehran na ang “maksimalistang kondisyon” ng Washington ang tunay na dahilan ng impasse, ay bahagi ng mas malawak na diskursong ginagamit ng Iran upang igiit na hindi sila ang may pananagutan sa pagkakaroon ng deadlock. Sa ganitong konteksto, ang katahimikan ng Riyadh ay maaaring sinadya upang umiwas sa pagiging sangkot sa anumang naratibong maaaring magdulot ng tensiyon, lalo na habang binabalanse nito ang ugnayan sa parehong Washington at Tehran.
