Mulíng Nanawagan ang Kalihim-Heneral ng PONU sa Pagwawakas ng Okupasyon ng Israel at sa Pagbuo ng Estado ng Palestina

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Muling iginiit ni António Guterres, Kalihim-Heneral ng United Nations, ang pangangailangang ipatupad ang tigil-putukan sa Gaza at nanawagan sa pagwawakas ng ilegal na okupasyon ng Israel sa lupain ng Palestina bilang kinakailangang hakbang tungo sa solusyong dalawang-estado at sa pagtatatag ng isang malayang bansang Palestino.
Dagdag pa ni Guterres na sa patuloy na operasyon ng militar ng Israel—kasama ang karahasan ng mga settler, pagpapalawak ng mga paninirahan, mga sapilitang paglikas, demolisyon, at banta ng pag-aneksa—ay nagpapatuloy ang kawalang-katarungan sa sinasakop na West Bank, kabilang na ang Silangang Jerusalem.
Ayon pa sa Kalihim-Heneral, sa gitna ng mga kaguluhang ito, daan-daang tagapagtaguyod ng karapatang pantao ang napatay—karamihan ay mga Palestinong kawani ng UN. Ito aniya ang nagdulot ng pinakamalaking bilang ng nasawing kawani sa buong kasaysayan ng organisasyon.
Binigyang-diin ng mataas na opisyal ng UN na ang mga kagyat na tulong pangkawanggawa ay dapat ibuhos nang malawakan sa Gaza, at nanawagan siya sa pandaigdigang komunidad na patuloy at matatag na suportahan ang UNRWA—ang ahensiyang nagsisilbing mahalagang lifeline para sa milyun-milyong Palestino, kabilang ang mga refugee.
Pianalawak na Analitikal Kommentaryo
1. Internasyonal at Legal na Konteksto
Ang panawagan ni Guterres ay nakaugat sa mga umiiral na resolusyon ng UN hinggil sa okupasyong Israeli sa mga teritoryong Palestino. Ang pagtukoy sa “ilegal na okupasyon” ay umaayon sa internasyonal na batas at sa pananaw ng karamihan sa mga bansa na ang West Bank, Gaza, at Silangang Jerusalem ay sinasakop na teritoryo, hindi pag-aari ng Israel.
2. Pagpapatibay sa Solusyong Dalawang-Estado
Sa patuloy na paglala ng tunggalian, ang solusyong dalawang-estado ay nananatiling pangunahing posisyon ng UN. Ang muling pagbanggit nito ay:
naglalayong makahikayat ng diplomatiko at politikal na pagsisikap,
nagsisilbing paalala sa mga estadong kasangkot,
at nagpapahiwatig na walang alternatibong solusyon na kinikilala ng pandaigdigang batas.
3. Mga Paglabag at Humanitarian Crisis
Ang pagbanggit sa mga operasyon ng militar, karahasan ng mga settler, demolisyon, at banta ng pag-aneksa ay nagsisilbing dokumentasyon ng patuloy na paglabag sa karapatan ng sibilyan. Ito ay nagpapakita ng:
lumalalim na instability,
pagguho ng seguridad sa West Bank,
at paglala ng tensyon sa Silangang Jerusalem.
Ang datos tungkol sa pagkamatay ng daan-daang kawani ng UN ay nagbibigay-diin sa tindi ng krisis at lawak ng epekto nito kahit sa mga internasyonal na institusyon.
4. Kritikal na Papel ng UNRWA
Binibigyang-linaw ni Guterres na ang UNRWA ay hindi lamang isang ahensya kundi isang hindi mapapalitang lifeline. Ang pagtutok dito ay tugon sa:
patuloy na pagtatangka ng ilang estado na bawasan ang pondo ng UNRWA,
lumalalang pangangailangang humanitarian ng mga Palestinian refugee,
at panganib ng ganap na pagbagsak ng mga serbisyong panlipunan kung mawawala ang suporta.
5. Diplomasya at Pandaigdigang Responsibilidad
Ang tono ng pahayag ay hindi lamang humanitarian kundi politically strategic. Nilalayon nitong:
i-pressure ang mga estado na iayon ang kanilang polisiya sa internasyonal na batas,
ibalik ang usaping Palestina sa sentro ng internasyonal na diplomasya,
at panatilihin ang pagiging lehitimong aktor ng UN sa gitna ng kumplikadong tunggaliang geopolitikal.
..........
328
Your Comment