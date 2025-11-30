Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinapakita ng pinakabagong resulta ng survey sa teritoryong sinasakop ng Israel na si Benjamin Netanyahu, kasalukuyang punong ministro ng rehimeng Siyonista, ay patuloy na magiging talo sa harap ng oposisyon kung isasagawa ang susunod na halalan.
Tulad ng nakaraang linggo, ipinapakita ng survey ng Maariv ngayong linggo na ang koalisyon ni Netanyahu—na binubuo ng Likud, United Torah Judaism, Shas, at Otzma Yehudit—ay makakakuha lamang ng 49 na puwesto mula sa 120 upuan ng Knesset (parlamento ng rehimeng Siyonista).
Samantala, ang oposisyon, kahit na walang pakikilahok ng mga partidong Arab, ay makakamit ang ganap na mayorya na 61 puwesto sa Knesset.
Nangyayari ang ganitong kalagayan para kay Netanyahu kahit na gumagamit siya ng mga hakbanging may bahid ng pagpapakitang-tao upang pataasin ang kanyang popularidad—kabilang ang pagpasok sa lupaing Syrian at pagdaraos ng press conference mula sa base ng hukbo ng rehimeng Siyonista sa binocupang timog Syria.
Pinalawig na Analitikong Komentaryo
1. Pagbagsak ng Pampublikong Suporta
Ang datos mula sa survey ay nagpapakita na ang political landscape sa loob ng Israel ay nananatiling hindi pabor kay Netanyahu. Ang kawalan niya ng mayoryang suporta ay maaaring sumasalamin sa:
patuloy na kawalang-tiwala ng publiko,
epekto ng matagal na tunggalian at kaguluhan sa seguridad,
at krisis sa pamumuno sa loob ng kanyang koalisyon.
2. Laksa-laksang Kahinaan ng Koalisyon
Ang 49 na puwesto ay indikasyon ng sistematikong paghina ng tradisyunal na bloke ni Netanyahu. Sa Israel, ang koalisyon ay pundamental sa pamamahala, kaya’t:
ang pagkakaroon ng mas mababa sa 60 puwesto ay nagpapahiwatig ng kawalan ng kakayahang mamuno,
at ipinakikita ang pagguho ng impluwensiya ng mga partidong relihiyoso at ultranasyonalista na dati niyang kinakapitan.
3. Pag-angat ng Oposisyon
Ang oposisyon, nang walang suporta mula sa mga partidong Arab, ay nagkakaroon pa rin ng mayorya. Ito ay isang mahalagang indikasyon ng:
mas malawak na pagnanais para sa pagbabago,
pagsasawa sa mga patakarang militaristik at polarizing,
at paghahanap ng alternatibong pamumuno sa gitna ng krisis.
4. Epekto ng “Symbolic Actions” ni Netanyahu
Ang mga hakbang na tinukoy—pagbisita sa lupain ng Syria at ang press conference mula sa base militar—ay maaaring ituring na:
pagtatangka na paramihin ang kanyang base sa pamamagitan ng pagpapakita ng “security strength,”
ngunit malinaw na hindi nagdulot ng makabuluhang pagtaas ng suporta.
Sa konteksto ng politika sa Israel, ang ganitong mga kilos ay karaniwang ginagamit upang ipakita ang matibay na liderato, ngunit maaaring hindi na ito tumatalab dahil sa pagkapagod ng publiko sa paulit-ulit na tensyon at krisis.
5. Hinaharap na Implikasyon sa Seguridad at Pulitika
Kung magpapatuloy ang trend ng survey:
maaaring humantong sa pagbuo ng isang bagong gobyernong koalisyon,
maaaring umusbong ang mas moderadong estratehiya sa pulitika at seguridad,
at posibleng magbukas ng bagong landas sa polisiya hinggil sa Gaza, West Bank, at mga karatig-estado.
Gayunpaman, nananatiling mataas ang volatility ng pulitika sa teritoryong ito, at anumang malakihang insidenteng pangseguridad ay maaaring mabilis na baguhin ang dynamics ng opinyong publiko.
..........
328
Your Comment