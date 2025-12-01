Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang opisyal na pahayag, kinondena nang matindi ng Estado Mayor ng Sandatahang Lakas ng Republika Islamika ng Iran ang hakbang ng pamahalaan ng Australia na ituring na kontra-Iran ang posisyon nito laban sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
Ayon sa bahagi ng pahayag: Ang “hindi makatwiran” at “dependiyenteng” desisyon ng pamahalaan ng Australia—na umano’y naaayon sa mga estratehiya ng mga kapangyarihang pinangungunahan ng Estados Unidos, at kaakibat ng mga polisiya ng rehimeng Siyonista—ay walang iba kundi walang batayang paratang at mapanlinlang na pagpapakalat ng impluwensiya na nagmumula sa presyur ng Washington at Tel Aviv.
Dagdag pa ng pahayag: Ang naturang mga pag-uugali ay nagpapakita ng kakulangan sa pag-unawa sa mga tunay na realidad ng pandaigdigang kapaligiran. Hindi umano nito maaapektuhan ang direksiyon ng Republika Islamika; sa halip, lalo pa raw nitong pinatitibay ang determinasyon ng mamamayang Iranian sa pagpapalakas ng kakayahang depensiba at sa patuloy na suporta sa Sandatahang Lakas, lalo na sa IRGC, na inilarawan bilang makapangyarihan at nagtutuligsa sa terorismo.
Maikling Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
1. Konteksto ng Diplomasya at Pagpoposisyon
Ang pahayag ay bahagi ng mas malawak na tensyong diplomatiko sa pagitan ng Iran at ilang Kanluraning bansa. Kapag may hakbang laban sa IRGC, karaniwang tumutugon ang Iran sa pamamagitan ng matitinding pahayag upang:
ipakita ang kanilang paninindigan,
salungatin ang naratibong ipinapakita ng kanilang mga kritiko, at
iwaksi ang anumang impresyon ng kahinaan.
2. Retorika ng “Panlabas na Panghihimasok”
Iniuugnay ng pahayag ang desisyon ng Australia sa mga patakaran ng Estados Unidos at ng Israel upang:
ilagay ang aksiyon ng Australia sa konteksto ng malaking geopolitical alliance,
at ipakita na ang naturang hakbang ay hindi umano independiyenteng desisyon, kundi resulta ng presyur mula sa mga mas makapangyarihang aktor.
Ganito ang retorikang madalas gamitin kapag nais ng isang estado na ipakita na ang isang hakbang laban dito ay bahagi ng mas malawak na estratehikong kampanya, hindi isang solong polisiya lamang.
3. Mensahe ng Panloob na Pagkakaisa at Lakas
Ang pahayag ay nagtatapos sa pagbibigay-diin na:
hindi maaapektuhan ang landas at polisiya ng Iran,
at sa halip ay lalo pang titibay ang suporta para sa Sandatahang Lakas, kabilang ang IRGC.
Ito ay karaniwang bahagi ng domestic messaging, upang ipakita sa mamamayan na anumang panlabas na presyur ay humahantong sa mas matibay na pambansang pagkakaisa.
4. Paglalarawan ng Australia bilang “Hindi Nakakaunawa sa Realidad”
Ang ganitong wika ay nagpapakita ng pagtatangka na:
bawasan ang kredibilidad ng hakbang ng Australia,
at ihayag na ang posisyon nito ay hindi umaayon sa kung ano ang itinuturing ng Iran na tunay na konteksto o “realidad” ng rehiyon at politika.
