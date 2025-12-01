Yemen: Ang Nakatagong Kayamanan ng Ginto at mga Estratehikong Mineral sa Likod ng Digmaan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang bansang Yemen, bukod pa sa napakahalagang heopolitikal na lokasyon nito sa Bab al-Mandab, ay nagtataglay din ng malalaking deposito ng yamang-mineral. Noong 2013, tinatayang nasa 100 milyong tonelada ang natuklasang reserba ng ginto sa bansa. Kabilang sa mahahalagang minahan ang al-Haariqah, na may higit 50 tonelada ng ginto at kasalukuyang nasa kontrol ng pamahalaang popular ng Yemen; samantalang ang Wadi Mine, na tinatayang may 10 tonelada ng ginto at 6 tonelada ng pilak, ay nasa ilalim ng kontrol ng koalisyon ng Saudi–Emirati.
Bukod sa ginto, sagana rin ang Yemen sa mga estratehikong mineral gaya ng titan (titanium), bakal, tingga (lead), at zinc—mga elementong may kritikal na gamit sa makabagong teknolohiya. Maaaring magsilbing makina ng pag-unlad ng ekonomiya ng Yemen ang mga yaman nito. Gayunman, ipinahihiwatig ng ulat na ang nagpapatuloy na digmaan at ang okupasyon ng koalisyong Saudi–Emirati, kasama ang suporta umano mula sa Estados Unidos at Israel, ang humahadlang sa paggamit at pagpapaunlad ng malawak na potensiyal na ito.
Maikling Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
1. Heopolitikal na Timbang ng Yeme
Ang Yemen ay nasa isa sa pinakamahalagang chokepoints sa buong mundo—ang Bab al-Mandab Strait, kritikal sa pandaigdigang kalakalan at transportasyon ng enerhiya. Ang anumang kaguluhan o kontrol sa estratehikong daanang ito ay nagdudulot ng malalaking epekto sa ekonomiya at seguridad ng maraming bansa.
Sa ganitong konteksto, ang presensiya ng malalaking deposito ng mineral ay nagdaragdag sa strategic value ng Yemen.
2. Natural Resources bilang “Strategic Leverage”
Ang mga binanggit na yaman—ginto, titan, bakal, tingga, zinc—ay kabilang sa pinaka-mahalaga sa:
industriyang depensa,
high-tech manufacturing,
renewable technology, at
critical infrastructure.
Sa pandaigdigang kompetisyon para sa natural resources, ang pagkakaroon ng Yemen ng ganitong mga mineral ay maaaring maging malaking asset kung magagamit nang maayos sa ilalim ng matatag na pamamahala.
3. Epekto ng Digmaan sa Ekonomikong Potensiyal
Ang ulat ay tumutukoy sa digmaan at okupasyon bilang pangunahing hadlang sa pagsasamantala sa mga likas na yaman. Ang mga epekto nito ay kinabibilangan ng:
pagkakaputol sa operasyon at eksplorasyon,
kawalan ng seguridad para sa mga kumpanya at kawani,
pagharang sa pagbuo ng matatag na imprastraktura para sa pagmimina,
at paglikha ng kondisyon kung saan ang mga yaman ay nagiging pinagmumulan ng tunggalian imbis na pag-unlad.
4. Ekonomikong Pagbangon bilang Pangmatagalang Potensiyal
Kung maisasaayos ang seguridad at pamamahala, ang yamang-mineral ng Yemen ay maaaring:
magbigay ng malaking kita sa estado.
lumikha ng trabaho.
magpabilis ng industriyalisasyon,
at magpababa ng pag-asa sa importasyon.
Sa kabuuan, ipinapakita ng ulat na ang Yemen ay may hindi pangkaraniwang likas na kayamanan na maaaring maging susi sa isang matatag at masiglang ekonomiya—ngunit nananatiling hindi naaabot dahil sa patuloy na kaguluhan.
