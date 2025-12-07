Hamas: Ihahandog namin ang aming mga armas sa Pamahalaang Palestino kapag tuluyang matapos ang okupasyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inihayag ni Khalil al-Hayya na ang mga pag-uusap hinggil sa usapin ng mga armas ay nasa unang yugto pa lamang, ngunit binigyang-diin niya na ang mga grupo ng paglaban ay handang ipagkaloob ang kanilang mga sandata sa pamahalaang Palestino kapag ganap na natapos ang okupasyon ng Israel. Sinabi niya na ayaw ng paglaban na magbigay ng anumang dahilan sa Israel upang muling simulan ang digmaan.
Samantala, sinabi ng mga pinagkukunang Palestinian na ang mga kamakailang kaganapan ay maaaring magbukas ng bagong landas para sa pagbuo ng isang nagkakaisang estrukturang pampolitika sa Gaza at sa Kanlurang Pampang—isang estrukturang ang pangunahing kondisyon ay ang pagtatapos ng mga pag-atake ng Israel at ang ganap na pagbabalik ng tunay na soberanya sa sambayanang Palestino.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Paliwanag
Analytical Commentary Series Edition
1. Isyu ng Armas at Transisyong Pampulitika
Ang pahayag tungkol sa posibilidad ng paghahatid ng mga armas sa isang opisyal na pamahalaang Palestino ay nagpapakita ng unifying political transition framework na matagal nang pinag-uusapan sa loob ng kilusang Palestinian.
Ang usapin ng armas ay sentral sa diskurso ng lehitimasyon, seguridad, at pambansang pamamahala.
2. Kundisyon: Ganap na Pagtatapos ng Okupasyon
Ang patuloy na pagtutok sa “kumpletong pagtatapos ng okupasyon” bilang pangunahing kondisyon ay nagpapahiwatig na:
ang anumang pagbabago sa estratehiya ng mga grupo ng paglaban ay nakatali sa sitwasyong pang-lupa at pang-seguridad, at
ang political integration ay nakasalalay sa pagbawi ng pampulitikang kontrol ng mga Palestinian sa kanilang teritoryo.
3. Pag-iwas sa Paglala ng Digmaan
Ang pahayag na “hindi nagbibigay ng dahilan para sa pag-uulit ng digmaan” ay maaaring basahin bilang taktikal na mensahe na nakatuon sa de-escalation at pampulitikang pagpoposisyon, lalo na sa gitna ng mga negosasyong may kaugnayan sa Gaza.
4. Pagbuo ng Nagkakaisang Estrukturang Pampolitika
Ayon sa mga pinagkukunan, may potensiyal na mabuo ang isang pinag-isa at komprehensibong pamamahalang Palestinian na sasaklaw sa Gaza at West Bank.
Sa loob ng dekada, isa ito sa pinakamahirap na hamon sa pulitika ng rehiyon. Ang kasalukuyang mga kaganapan ay maaaring magbukas ng bagong espasyo para sa:
koordinasyon ng pamamahala,
pagsasama ng mga institusyon, at
muling pagtatatag ng pambansang awtoridad na kumakatawan sa lahat ng sektor.
5. Pangunahing Batas: Soberanya ng Mamamayan
Ang diin sa “pagbabalik ng tunay na soberanya sa sambayanang Palestino” ay sentro ng anumang hinaharap na estrukturang pampolitika.
Ibinubukas nito ang tanong sa demokratikong representasyon, institusyonal na kontrol, at papel ng mga pwersang panseguridad sa bagong balangkas.
