Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinapakita ng ulat ng Al Jazeera na ang Europa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahigit €200 milyon na tulong sa Sudan, ay tuwiran o hindi tuwirang nakatulong sa pagpapalakas ng Rapid Support Forces (RSF)—isang grupong dating nasangkot sa mga krimeng pandigma sa Darfur. Ang bahaging ito ng Europa ay matagal nang hindi nabibigyang-pansin at maging sistematikong itinatanggi.
Sa kabila ng mga naunang babala mula sa proyektong “ENAF” hinggil sa posibilidad na magamit nang hindi tama ng RSF ang mga pondong Europeo, sinuspinde lamang ng European Union ang ilang programa makalipas ang dalawang taon dahil sa “panganib ng paglihis ng pondo.” Ang pagkaantala sa aksiyon ay nagpapakita ng kahinaan sa pandaigdigang pangangasiwa at pamamahala, at ng ambag ng Europa sa paglala ng krisis sa loob ng Sudan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Paliwanag
Analytical Commentary Series Edition (Neutral, Factual)
1. Mga Pondo, Alokasyon, at Accountability
Ang ulat ay tumutukoy sa maselang isyu kung paano ang internasyonal na tulong ay maaaring magamit nang hindi naaayon sa layunin. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalagang unawain ang dinamika ng:
kung paano ipinapamahagi ang pondo,
sino ang tunay na nakikinabang, at
ano ang mekanismo ng pagsubaybay.
Ipinapakita ng kaso ng Sudan na ang kawalan ng mahigpit na monitoring ay maaaring magdulot ng di-inaasahang pangpolitika at pangseguridad na epekto.
2. Rapid Support Forces (RSF) at Ang Kanilang Kontrobersyal na Papel
Ang RSF ay matagal nang iniuugnay sa mga insidente ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao sa Darfur. Kaya naman ang anumang ulat na nagsasabing nakatanggap sila ng indirect international support ay nagiging kritikal na punto sa pag-aanalisa ng responsibilidad ng mga external actors.
3. Isyu ng “Delayed Response” ng EU
Ang sinasabing dalawang taong pagkaantala bago suspindihin ang ilang programa ay maaaring magpahiwatig ng:
birokrasya,
pagkakaiba-iba ng interes ng mga bansang Europeo, o
limitasyon sa intelligence at ground verification.
Ang ganitong uri ng pagbagal ay nagiging sentro ng kritisismo sa kakayahan ng EU na magpatupad ng responsableng development at security policies.
4. Pagpapalala sa Krisis sa Sudan
Ang pag-igting ng tunggalian sa Sudan noong mga nakaraang taon ay bunga ng komplikadong salik:
tunggaliang pampulitika,
kompetisyon sa seguridad,
at mga istruktural na kahinaan ng estado.
Ang ulat ay nagmumungkahi na ang external funding—kahit hindi sinasadya—ay maaaring magpasidhi sa kapangyarihan ng armadong grupo, na nagdudulot ng mas malalim na hidwaan.
5. Tumitinding Panawagan para sa Mas Mahigpit na Internasyonal na Pagbabantay
Dahil sa mga ulat na gaya nito, mas tumitibay ang panawagan para sa:
mas malinaw na mekanismo ng transparency,
mas malakas na conflict-sensitive budgeting,
at mas mahigpit na risk assessment sa anumang foreign assistance.
Ang pagtatasa ng papel ng Europa sa kasong ito ay bahagi ng mas malawak na diskurso tungkol sa responsibilidad ng mga pandaigdigang aktor sa mga internal na krisis ng mga bansa.
