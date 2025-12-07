Pinuno ng Pansamantalang Pamahalaan ng Syria: Nagpapatuloy ang mga Pag-uusap sa Israel; Kailangang Tiyakin ng Anumang Kasunduan ang mga Interes ng Dam

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Binanggit ng pinuno ng Pansamantalang Pamahalaan ng Syria na nagpapatuloy ang mga pag-uusap sa Israel at na anumang posibleng kasunduan ay dapat maggarantiya sa mga interes ng Damasco. Nagbabala si Abu Mohammad al-Jolani na ang tangkang pagtatatag ng Israel ng isang buffer zone sa timog Syria ay maaaring maghatid sa rehiyon sa isang mapanganib na yugto. Ipinanindigan din niya ang pangangailangang sumunod sa kasunduang 1974.
Mula nang bumagsak ang pamahalaan ni Assad, nagsagawa ang Israel ng mahigit 1,000 airstrike at 400 ground infiltration at sinasabing naglalayong lumikha ng mga security zone hanggang 65 kilometro ang lalim. Sa pinakahuling pag-atake sa Beit Jinn, 13 ang napatay at dose-dosenang iba pa ang nasugatan. Idinagdag ng Pansamantalang Pamahalaan ng Syria na ang partisipasyon sa pamahalaan ay bukas para sa lahat nang walang dibisyong pan-sekta o etniko.
Maikling Analitikong Paliwanag (Neutral at Impartial)
1. Pagpapatuloy ng Negosasyon
Ang pahayag tungkol sa pagpapatuloy ng negosasyon sa pagitan ng Pansamantalang Pamahalaan ng Syria at Israel ay nagpapakita ng pagbabago sa dinamika ng rehiyon. Sa tradisyonal na konteksto ng tensiyon, ang anumang de facto na pag-uusap ay maaaring magpahiwatig ng:
paghahanap ng bagong balanse ng kapangyarihan,
panibagong arkitekturang pangseguridad, o
pragmatikong paglapit upang maiwasan ang mas matinding alitan.
2. Babala laban sa Buffer Zone
Ang buffer zone na sinasabing tinatangka ng Israel na itatag ay may malaking implikasyong militar at politikal. Karaniwang layon nito ang:
paglayo ng mga pwersang itinuturing na banta,
paglikha ng “strategic depth,” at
paghihigpit sa galaw ng mga grupong armadong nakapuwesto sa timog Syria.
Ngunit maaari rin itong makita bilang paglabag sa kasunduang 1974, na nakabatay sa disengagement arrangement matapos ang digmaang Yom Kippur.
3. Eskala ng Mga Pag-atake
Ang binanggit na higit 1,000 airstrike at 400 ground infiltration mula sa Israel ay nagpapakita ng:
mataas na antas ng aktibidad militar,
malawakang estratehikong interes sa hanggahan, at
patuloy na pagtatangka ng Israel na limitahan ang presensya ng mga armadong aktor na itinuturing nitong banta.
4. Mga Pagkamatay sa Beit Jinn
Ang pag-atake na nagresulta sa 13 pagkamatay at dose-dosenang sugatan ay nagpapakita ng patuloy na pag-init ng sitwasyon at ng panganib sa sibilyan at armadong populasyon sa lugar.
5. Pahayag tungkol sa Inklusibong Pamamahala
Ang pagbubukas ng Pansamantalang Pamahalaan ng Syria sa partisipasyon nang walang dibisyong pan-sekta o etniko ay isang mensaheng pampulitika na may layuning:
magbigay ng lehitimasyon,
magpakita ng pambansang representasyon, at
magdistansya sa sekteryanong modelo ng pamamahala na iniuugnay sa nakaraang kaayusan.
...........
328
Your Comment