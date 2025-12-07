Hadramawt sa Kamay ng Southern Transitional Council (STC) / Bagong Mapa ng Kapangyarihan sa Silangan ng Yemen

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang Hadramawt, ang pinakamalaki at pinakamayamang lalawigan ng Yemen, ay ngayon nasa ilalim ng kontrol ng Southern Transitional Council (STC). Ang lalawigang ito, na gumagawa ng humigit-kumulang 80% ng langis ng Yemen at bumubuo ng halos kalahati ng lupain ng katimugang bahagi ng bansa, ay nagtataglay ngayon ng mahalagang papel sa muling pagguhit ng mapa ng kapangyarihan sa silangan ng Yemen—lalo na matapos ang paghawak ng STC sa mga paliparan, tanggapan ng pamahalaan, at mga sonang produktibo ng langis.
Patuloy pa rin ang sagupaan sa pagitan ng mga pwersa ng STC at ng Tribal Protection Forces, partikular hinggil sa kontrol ng mga oil field at iba pang mahahalagang lugar. Ang nagpapatuloy na tensyon ay patuloy ding nakaaapekto sa seguridad at katatagan ng lalawigan.
Pinalawak na Analitikong Komentaryo (Neutral at Impartial)
1. Hadramawt bilang Estratehikong Puso ng Silangan
Ang Hadramawt ay matagal nang itinuturing na “geopolitical anchor” ng silangang Yemen dahil sa:
malawak na teritoryo,
mataas na produksyon ng langis, at
kritikal na imprastrakturang pang-transportasyon.
Ang pagkontrol ng STC sa lalawigan ay nagpapahiwatig ng malaking paglipat ng impluwensya na maaaring magresulta sa pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga aktor sa timog at sa internasyonal na koalisyon.
2. Implikasyon ng Kontrol sa Langis
Ang katotohanang 80% ng langis ng Yemen ay nagmumula sa Hadramawt ay naglalagay rito sa sentro ng:
kapangyarihang pampolitika,
pondo para sa pagkontrol sa teritoryo, at
leverage laban sa ibang puwersang nagtatalo para sa pamumuno.
Sa konteksto ng digmaan sa Yemen, ang langis ay hindi lamang pinagkukunan ng kita kundi isang instrumento sa negotiation at survival.
3. Komplikadong Ugnayan ng STC at Tribal Forces
Ang sagupaan ng STC at Tribal Protection Forces ay sumasalamin sa mas malalim na katotohanan sa Yemen:
ang tribal autonomy at ang kanilang tradisyunal na kapangyarihan ay hindi madaling mapasailalim sa anumang sentralisadong grupo;
at ang paghahangad ng STC sa politikal at teritoryal na lehitimasyon ay nagtatama sa lokal na identidad at kabuhayan ng mga tribo.
Ang tensyon na ito ay hindi simpleng militar, kundi sosyopolitikal.
4. Pagbabagong Arkitektura ng Kapangyarihan sa Silangang Yemen
Sa pagkontrol ng STC sa mahahalagang pasilidad at estruktura ng pamahalaan, unti-unting nabubuo ang isang bagong realidad kung saan:
may de facto governance ang STC sa Hadramawt,
humihina ang tradisyonal na impluwensya ng internationally recognized government, at
lumalakas ang regional fragmentation bilang katangian ng kasalukuyang Yemeni conflict.
5. Epekto sa Seguridad at Istabilidad
Ang patuloy na sagupaan ay nagdadala ng:
banta sa produksyon ng langis,
kawalan ng katiyakan sa komersyo, at
panganib na lumawak ang alitan tungo sa mas malalaking rehiyonal na puwersa.
Sa kontekstong ito, ang Hadramawt ay maaaring maging susunod na sentro ng tunggalian kung walang komprehensibong political settlement.
