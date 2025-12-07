Video | Babala ni Atwan: “Isang Libong Tumpak na Misyil, Wakas ng Estado ng Israel”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa sinabi ni Abdel Bari Atwan, na binibigyang-diin ang pagbabago sa mga kalkulasyon ng pagpapadama ng puwersa (deterrence), kahit isang libong matagumpay na pag-atake mula sa Iran ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng estrukturang pampamahalaan ng Israel. Ang takot na ito, ayon sa kanya, ang pangunahing dahilan sa masidhing galaw at koordinasyon ng Tel Aviv at Washington.
Maikling Pinalawak na Analitikong Komentaryo (Neutral at Impartial)
1. Deterrence at ang Bagong Arkitektura ng Seguridad
Binibigyang-diin ni Atwan ang ideya na ang teknolohikal na katumpakan ng mga modernong misil ay nagbago sa tradisyunal na balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa kanyang pananaw, ang sistemang depensibong Israeli—kahit mataas ang antas—ay may limitasyon kapag humarap sa malaking bilang ng sabay-sabay na pag-atake.
2. Sikolohikal na Epekto sa Tel Aviv at Washington
Ang sinasabing “pagkatakot” ay tumutukoy sa:
strategic overstretch,
pangambang pampulitika, at
panggigipit mula sa lokal at internasyonal na opinyon.
Ito ang dahilan kung bakit, ayon sa komentaryo, mas agresibo at masinsin ang koordinasyon ng Israel–US sa panahong ito.
3. Retorika vs. Realyidad
Bagama’t dramatiko ang pahayag ni Atwan, ito ay:
bahagi ng analytical warning,
nakabatay sa kanyang sariling pagbasa sa regional deterrence, at
hindi nangangahulugan ng aktwal o agarang pangyayari.
Ang ganitong estilo ng pahayag ay karaniwang ginagamit upang ipakita ang pagbabago ng strategic balance, hindi upang mag-udyok ng aksyon.
4. Pagkakaposisyon ng Iran sa Rehiyong Kanlurang Asya
Sa mas malawak na antas, ang komentaryo ay nagmumungkahi na:
tumataas ang kakayahang teknolohikal ng Iran,
nagbabago ang calculus ng Israel hinggil sa potensyal na panganib, at
tumitindi ang diplomatikong galaw ng Estados Unidos upang maiwasan ang direktang eskalasyon.
5. Kahalagahan ng Diskurso
Ang ganitong uri ng pampublikong pahayag ay bahagi ng information battlespace kung saan ang:
retorika,
taktikang pampulitika, at
pangangasiwa ng imaheng pampubliko
ay nagiging kaparte ng mismong tunggalian.
