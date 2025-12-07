Tumaas sa 35 Bilyong Dolyar ang Badyet-Pangdepensa ng Israel para sa Taong 2026

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inaprubahan ng pamahalaan ng Israel ang badyet para sa 2026 na naglalaman ng 35 bilyong dolyar na gastusing pangdepensa.
Ayon sa ulat ng Agencia Internacional de Ahl al-Bayt (AS) — ABNA, inihayag ng opisina ng Punong Ministro ng Israel na sinang-ayunan ng gabinete ang badyet para sa 2026; badyet na naglalaan ng 112 bilyong shekel (35 bilyong dolyar) para sa sektor ng depensa. Mas mataas ito kaysa sa 90 bilyong shekel (28 bilyong dolyar) na nakasaad sa naunang borador.
Nauna nang sinabi ng Ministeryo ng Depensa ng Israel na ang badyet ng militar para sa 2026 ay tumaas nang humigit-kumulang 25% — sa kabila ng naunang pagdedeklara ng tigil-putukan sa Gaza at timog Lebanon.
Tanging noong 2024, gumastos ang Israel ng higit 31 bilyong dolyar dahil sa mga operasyon sa Gaza at Lebanon.
Mga Pangangailangan ng mga Puwersang Panlaban
Si Israel Katz, Ministro ng Depensa, at si Bezalel Smotrich, Ministro ng Pananalapi, ay nagkasundo sa balangkas ng gastusing pangdepensa habang sinisimulan ng gabinete ang pagsusuri sa badyet para sa susunod na taon. Dapat itong tuluyang maaprubahan bago ang Marso; kung hindi, maaaring magkaroon ng panibagong halalan.
Ayon kay Katz, magpapatuloy ang hukbong sandatahan sa paglalaan ng pangangailangan ng mga sundalo at pagbabawas ng presyon sa mga reserba.
Ayon sa opisina ng Ministro ng Depensa:
“Kami ay nagpapatuloy nang may katatagan sa pagpapalakas ng hukbong sandatahan ng Israel, pagtugon sa lahat ng pangangailangan ng mga puwersang panlaban, at pagbabawas ng pasanin ng mga reservist — upang matiyak ang seguridad ng estado sa lahat ng larangan.”
Makabuluhang Pagtaas kumpara sa Panahon bago ang Digmaan
Ayon sa opisina ni Smotrich, ang badyet-pangdepensa para sa 2026 ay tumaas ng 47 bilyong shekel (15 bilyong dolyar) kumpara sa taong 2023 — bago magsimula ang digmaan.
Sinabi ng Ministro ng Pananalapi:
“Ngayong taon ay naglalaan kami ng malaking badyet upang palakasin ang hukbo, ngunit ito rin ay magbibigay-daan upang maibalik ang Israel sa landas ng paglago at kaunlaran para sa mga mamamayan.”
Dagdag pa ni Katz, ang badyet ay itinakda batay sa inaasahang paglahok ng humigit-kumulang 40,000 reservist sa 2026 — bilang tugon sa realidad ng multi-front conflict.
Idinagdag din niya na napagkasunduan ang isang paketeng nagkakahalaga ng 725 milyong shekel (225 milyong dolyar) sa loob ng tatlong taon para sa pagpapalakas ng mga estrukturang pangseguridad sa Kanlurang Pampang (West Bank), kabilang ang:
seguridad sa mga sasakyang pang-transportasyon,
pag-aaspalto ng mga kalsada at daanan,
pagtatayo ng mga bagong kampong militar,
at pagpapatupad ng mga proyekto sa silangang hangganan.
Pinalawak na Analitikong Komentaryo (Neutral at Impartial)
1. Pagtaas ng Badyet-Pangdepensa sa Konteksto ng Multi-Front Tension
Ang 35 bilyong dolyar na badyet ay nagpapakita ng:
paglipat ng Israel tungo sa mas pinalawak at pangmatagalang paghahanda militar,
pag-aangkop sa posibilidad ng magkakasabay na alitan (Gaza, Lebanon, West Bank, Red Sea).
Ipinapakita nito na itinuturing ng Israel na hindi pansamantala ang kasalukuyang tensyon.
2. Reservist Burden at Militarisasyon ng Lipunan
Ang pagtitiyak na mananatiling aktibo ang humigit-kumulang 40,000 reservist ay nagpapahiwatig ng:
pagnanais na mapanatili ang mataas na antas ng kahandaan,
ngunit nagpapakita rin ng paglawak ng presyur sa lipunan, dahil ang reservist system ay pundasyon ng civil-military structure ng Israel.
Ang pagbabawas ng “pressure” sa mga reservist ay malinaw na indikasyon na nararamdaman na ng pamahalaan ang pagod sa manpower.
3. Pagtaas ng Badyet Kumpara sa 2023
Ang 47-bilyong-shekel na pagtaas mula bago ang digmaan ay nagpapakita ng dramatic militar escalation.
Ibig sabihin:
ang intralaban sa Gaza at Lebanon ay nagdulot ng matinding epekto sa fiscal policy,
may matagalang epekto ang conflict sa ekonomiya ng Israel.
4. West Bank Sector: Militarisasyon at Seguridad
Ang 725 milyong shekel na package sa West Bank ay nagpapahiwatig ng:
pagpapalalim ng militar na presensya,
pagtatayo ng mas matibay na imprastraktura ng kontrol,
at paghahanda para sa posibleng escalation sa rehiyon.
Ito ay maaaring magdulot ng karagdagang tensyon sa lokal na populasyon at sa rehiyonal na dinamika.
5. Mga Posibleng Epekto sa Pampulitikang Rite
Kung hindi maaprubahan ang badyet bago ang Marso, maaaring humantong sa panibagong halalan.
Ibig sabihin:
may pampulitikang alitan sa loob ng pamahalaan,
at ang badyet-pangdepensa ay nagiging sentral na isyung pampartido at pambansa.
...........
328
Your Comment