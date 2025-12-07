Heneral Mousavi: “Hindi Dapat Maiwan ng Sandatahang Lakas sa Makabagong Teknolohiya ng Mundo”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa pagdiriwang ng Araw ng Estudyante sa Faculty at Research Center para sa Command at Provincial Management ng IRGC Dafous:
Ang mga karanasan mula sa Banal na Depensa at rehiyonal na paglaban ay dapat maituro bilang isang estratehikong yaman sa bagong henerasyon upang mapanatili ang ugnayan ng nakaraan at hinaharap sa landas ng pag-unlad.
Ang mga kabataang rebolusyonaryo, na may pananaw at malikhaing espiritu sa sandatahang lakas, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos at pag-aaral ng agham, kasanayan, at makabagong kaalaman, ay nagawang makamit ang malalaking pag-unlad sa iba’t ibang sektor ng sandatahang lakas.
Ang mga estudyante ay itinuturing na mga hinaharap na tagapamahala ng sandatahang lakas, kaya dapat gamitin ng mga guro ang modernong pagplano at makabagong pananaliksik sa pagtuturo upang hindi maiwan ang sandatahang lakas sa makabagong teknolohiya ng mundo.
Maikling Analitikong Komentaryo
1. Pagsasalin ng Kaalamang Estratehiko
Binibigyang-diin ni Heneral Mousavi ang kahalagahan ng:
historical continuity,
paggamit ng mga karanasan sa nakaraan bilang strategic capital, at
paghahanda ng bagong henerasyon sa parehong praktikal at estratehikong aspeto ng depensa.
2. Kabataan at Inobasyon
Ang pagbanggit sa mga kabataang rebolusyonaryo ay nagpapakita ng focus sa:
human capital development,
pagsasanib ng pananampalataya, teknikal na kasanayan, at malikhaing ideya,
at pagtiyak na ang pagbabago at modernisasyon sa sandatahang lakas ay nakaangkla sa prinsipyo at disiplina.
3. Pagpapahalaga sa Edukasyon at Pananaliksik
Ang pagtutok sa mga guro at modernong metodolohiya ay nagsisiguro na:
ang knowledge transfer ay epektibo,
naiiwasan ang gap sa teknolohiya, at
lumilikha ng tuloy-tuloy na pipeline para sa mga eksperto sa depensa.
4. Strategic Implication
Ang mensahe ay nagpapahiwatig ng long-term vision na:
ang sandatahang lakas ay dapat adaptive sa makabagong teknolohiya,
nakatuon sa sustainable development ng kakayahan, at
hindi lamang nakabase sa kasalukuyang operational needs kundi pati sa hinaharap na teknolohikal at rehiyonal na hamon.
