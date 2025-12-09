Sa Pahintulot ng Al-Saud: Pinapayagan na ang Pagbili ng Inuming Alak para sa Mataas-Kumikitang mga Dayuhan sa Saudi Arabia

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ayon sa ulat ng Bloomberg, higit pang niluwagan ng Saudi Arabia ang mga batas hinggil sa pagbebenta ng inuming nakalalasing. Simula ngayon, ang mga dayuhang hindi Muslim na naninirahan sa bansa at kumikita ng hindi bababa sa 50,000 Saudi Riyal kada buwan ay maaaring bumili nang direkta mula sa opisyal na tindahan ng alak sa Riyadh.
Ang hakbanging ito—na isinasabay sa mga proyektong modernisasyon ng pamahalaang Saudi—ay nagbunsod ng malawak na mga reaksyon sa social media.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang pinakahuling desisyon ng Saudi Arabia na pahintulutan ang pagbili ng inuming nakalalasing para sa piling sektor ng mga dayuhang mamamayan ay nagpapakita ng lumalalim na direksiyong pang-ekonomiya at panlipunan sa ilalim ng mga programang modernisasyon ng kaharian, kabilang ang Vision 2030.
Mula sa pananaw ng pampublikong polisiya, maaaring tingnan ang hakbang na ito bilang bahagi ng estratehiya sa pag-akit ng mataas-kumikitang propesyonal, mamumuhunan, at mga expatriate na may malaking papel sa paghubog ng bagong landscape ng ekonomiya ng Saudi Arabia. Gayunpaman, nagbubukas din ito ng masalimuot na debate: kung paano maiaangkop ng estado ang mga repormang panlipunan sa loob ng balangkas ng konserbatibong relihiyosong tradisyon na matagal nang nakaugat sa lipunang Saudi.
Samantala, ang malalakas na reaksyon sa social media ay nagpapakita na ang isyu ay hindi lamang usapin ng patakaran, kundi pati na rin ng identidad, kultura, at ang patuloy na tensiyon sa pagitan ng modernisasyon at konserbatibong halal na pamantayan. Ang susunod na yugto ng repormang ito ay inaasahang susukat sa kakayahan ng pamahalaan na balansehin ang interes ng internasyonal na merkado at ang inaasahan ng lokal na populasyon.
