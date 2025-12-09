Pag-aalala ng Khartoum sa Posibilidad ng Panibagong Front sa Silangang Hangganan ng Sudan / Pakikipagtulungang Militar at Impormasyon ng Hukbong Sanda

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa paglitaw ng mga ulat hinggil sa pagtatayo ng isang malaking kampong pagsasanay para sa Rapid Support Forces at ilang dayuhang bayarang mandirigma sa silangan ng Ethiopia, tumitindi ang pangamba sa Khartoum na maaaring magbukas ng isang bagong front sa silangang hangganan ng Sudan.
Kasabay nito, lumalabas na may nagaganap na ugnayang military at intelligence cooperation sa pagitan ng hukbong sandatahan ng Ethiopia at ng nasabing puwersa—isang hakbang na tinuturing ng mga analyst bilang mapanganib na pag-unlad sa patuloy na krisis sa Sudan at isang seryosong banta sa katatagan ng Horn of Africa. Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo n)
Ang lumalalang tensiyon sa pagitan ng Sudan at ng mga aktor na nakapuwesto malapit sa silangang hangganan nito ay nagpapakita n
g patuloy na paglawak ng regional security risks sa Horn of Africa. Kung sakaling totoo ang pagtatatag ng kampong pagsasanay sa teritoryo ng Ethiopia para sa RSF at dayuhang bayarang mandirigma, ito ay may malalim na implikasyon sa dynamics ng digmaang sibil sa Sudan.
Sa pananaw ng geopolitical analysis, ang posibleng pakikipagtulungan ng Ethiopian National Defense Forces sa RSF—kahit hindi pa lubusang nabeberipika—ay maaaring magpahiwatig ng pag-usbong ng proxy alignments na karaniwang nangyayari sa mga rehiyong may mataas na antas ng sigalot. Maaari itong magpabago ng balanse ng puwersa sa loob ng Sudan, magpahaba sa tagal ng digmaan, at magdulot ng karagdagang pressure sa mga hangganan na dati nang sensitibo.
Bukod dito, ang Horn of Africa ay isa sa mga rehiyong may pinakamasalimuot na ugnayang etniko, politikal, at pang-ekonomiya; anumang pag-eskala ng tensiyon ay mabilis na makaaapekto sa Ethiopia, Eritrea, South Sudan, Somalia, at maging sa Red Sea security corridor. Dahil dito, ang ipinahihiwatig na military-intelligence cooperation ay nakikitang potensyal na katalista para sa mas malawak na instability—isang bagay na binabantayan ngayon ng mga regional at international observers.
.........
328
Your Comment