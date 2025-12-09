Video | Maagang Paghahating-Gabi na Pag-atake ng Rehimeng Israeli sa Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa panibagong paglabag ng rehimen ng Israel sa teritoryo ng Lebanon, inatake ng mga puwersa nito ang mga lugar ng Wadi Rumin at Jabal Safi sa katimugang bahagi ng bansa, gayundin ang paligid ng Ilog Zefta sa lalawigan ng Nabatieh.
Ayon sa pahayag ng militar ng Israel, tinarget umano ng naturang operasyon ang mga pasilidad na inuugnay nito sa Hezbollah sa timog Lebanon—kabilang ang isang training at preparation complex ng yunit na Ridwan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang serye ng pag-atake sa timog Lebanon ay maaaring ituring na bahagi ng patuloy na pagtaas ng tensiyon sa hangganan ng Israel–Lebanon, lalo na sa gitna ng malawak na rehiyonal na sigalot. Ang pagtama sa mga lugar na may estratehikong lokasyon—tulad ng Jabal Safi at mga lambak na malapit sa Nabatieh—ay nagpapahiwatig ng pagsisikap ng Israel na pigilan o pahinain ang presensiya at operasyon ng Hezbollah malapit sa linya ng demarkasyon.
Sa pananaw ng military risk assessment, ang pagbanggit ng Israel sa mga target na umano’y kaugnay ng yunit Ridwan ay bahagi ng mas malawak na komunikasyong pampolitika at pangseguridad. Ang Ridwan ay karaniwang inilalarawan bilang isa sa mas “specialized” na pwersa ng Hezbollah, kaya’t ang pag-ugnay dito ay maaaring nakatakdang magbigay-katwiran sa mas agresibong military posture.
Sa kabila nito, nananatiling mataas ang panganib ng mas malawak na eskalasyon. Ang timog Lebanon ay matagal nang sensitibong sona, at ang mga pag-atake—kahit limitado—ay may kakayahang magdulot ng chain reactions na maaaring magpalawak sa saklaw ng operasyon at magpahirap sa diplomatic de-escalation. Ang patuloy na pag-aagawan ng naratibo sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay nagdaragdag sa pabagu-bagong sitwasyon sa rehiyon, na matagal nang pinanggagalingan ng tensiyong militar at pulitikal.
