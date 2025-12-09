Al-Barjaoui: Plano ng Israel na Lumikha ng Maliliit at Marurupok na Rehimen sa Rehiyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inihayag ni Shaker al-Barjaoui, isang Lebanese political analyst, na sinusubukan umano ni Netanyahu na isakatuparan ang isang “Biblikal na pangarap” para sa pagbuo ng isang Mas Malaking Israel—isang plano na nakabatay sa pagbabaha-bahagi ng mga karatig-bansa sa maliliit na yunit na etniko at madaling kontrolin.
Ayon sa kanya, kabilang sa patakarang ito ang posibleng paghahati ng Syria sa Alawite, Sunni, Druze, at Kurdish na mga entidad; paghahati ng Iraq sa Kurdish, Sunni, at Shia na rehiyon; at sa Lebanon, mga pagsisikap na ibalik ang dating istrukturang sektaryan at maging ang muling pag-okupa sa timog ng bansa.
Binigyang-diin ni al-Barjaoui na ang ganitong maliliit na rehimen ay magiging lubhang umaasa sa suporta ng Israel upang mabuhay, at ang panghuling layunin umano ay ang pampolitikal at pang-ekonomiyang dominasyon ng Tel Aviv sa mga energy resources at mahahalagang ruta sa rehiyon.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang pahayag ni Shaker al-Barjaoui ay nagmumula sa mas malawak na diskurso ukol sa pagbabago ng geopolitical landscape sa Gitnang Silangan, isang rehiyong may mahabang kasaysayan ng tensiyon, digmaan, at kompetisyon para sa kapangyarihan. Ang ideya ng fragmentation strategy—ang pagpapahina sa mga estado sa pamamagitan ng etniko o sektaryang paghahati—ay matagal nang lumilitaw sa mga talakayan hinggil sa estratehiya ng kapangyarihang rehiyonal at internasyonal, bagaman madalas itong pinagtatalunan at may iba’t ibang interpretasyon.
Sa antas ng geopolitical theory, ang pagtatatag ng maliliit at mahihinang entidad sa paligid ng isang mas malakas na estado ay maaaring magbigay sa huli ng mas malaking leverage sa seguridad, kalakalan, at kontrol sa mga strategic corridors tulad ng energy pipelines, transport routes, at maritime chokepoints. Gayunpaman, ang ganitong konsepto ay hindi lamang isyu ng seguridad o estratehiya; may implikasyon din ito sa soberanya ng mga bansa, karapatang pantao, at pangmatagalang katatagan ng rehiyon.
Ang argumento ni al-Barjaoui na ang mga naturang maliit na rehimen ay magiging dependent states ay sumasalamin sa takot ng ilang analyst sa potensyal na pag-usbong ng bagong uri ng regional imbalance. Ang Horn of Africa, Levant, at Mesopotamia ay partikular na sensitibo dahil sa pagkakaiba-ibang etniko, relihiyon, at mga hangganang minana mula pa noong panahon ng kolonyalismo.
Sa kabuuan, ang isyung ito ay nananatiling bahagi ng mas malalim na pagtatalo tungkol sa kung paano binabago ng modernong geopolitics ang umiiral na mga estado, at kung paano maaaring tumugon ang mga rehiyonal na aktor sa mga banta—totoo man o pinaghihinalaan—sa kanilang pambansang pagkakakilanlan at teritoryal na integridad.
.........
328
Your Comment