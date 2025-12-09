Pag-espiya ng Israel sa Mga Puwersang Amerikano sa Kiryat Gat, Nagdulot ng Galit ng Amerikanong Komandante

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inihayag ng pahayagang The Guardian ng UK na isinagawa ng Israel ang mga operasyon ng espiya at pagkolekta ng impormasyon laban sa mga puwersang Amerikano sa joint base sa Kiryat Gat, na nagdulot ng pag-aalala at galit mula sa komandante ng base.
Ayon sa ulat, si Heneral Patrick Burkhart, komandante ng base, ay nagpahayag ng seryosong pag-aalala at agad na nakipagpulong sa isang opisyal na militar ng Israel upang humiling ng agarang pagtigil sa naturang operasyon.
Nabanggit din ng Guardian na napansin ng militar ng Amerika na ang mga opisyal ng Israel ay malawakang nagmamasid sa mga puwersang Amerikano at kanilang mga kaalyado.
Ayon sa parehong ulat, nagdulot ito ng tensiyon sa pagitan ng dalawang panig at humantong sa mga diskusyon kung sakaling may pag-record ng mga usapan at sesyon sa civil-military coordination center, kapwa sa hayag at lihim na paraan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang ulat tungkol sa espionage sa Kiryat Gat ay nagpapakita ng kumplikadong ugnayan sa pagitan ng Israel at Estados Unidos sa gitna ng matagal nang alyansa sa seguridad. Ang mga aksyon ng Israel—kahit na posibleng may layuning intelligence o proteksyon—ay nagdudulot ng tensyon sa isang kritikal na partnership, lalo na kung naapektuhan ang tiwala at koordinasyon sa joint operations.
Mula sa pananaw ng military strategy, ang pagkakaalam ng Estados Unidos na sinusubaybayan sila at ang kanilang mga kaalyado ay maaaring humantong sa pagbabago ng operational protocols, mas mahigpit na counterintelligence measures, at pag-aadjust sa shared command structures.
Sa diplomatic perspective, ang insidenteng ito ay maaaring magpababa sa kumpiyansa sa bilateral military relations at magbukas ng usapin tungkol sa limits ng intelligence operations kahit sa pagitan ng mga matagal na kaalyado. Gayundin, ang isyu ng posibleng surveillance ng civil-military coordination ay naglalantad ng kahalagahan ng transparency at accountability sa operasyon, upang maiwasan ang escalation o hindi pagkakaunawaan.
Sa kabuuan, ang naturang pangyayari ay isang paalala na kahit matibay ang alyansa, may mga sensitibong hangganan sa intelligence at operasyon na dapat igalang upang mapanatili ang strategic stability sa rehiyon.
