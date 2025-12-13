Video | Mga Pag-atakeng Panghimpapawid ng Rehimeng Sionista sa Timog at Lambak ng Beqaa, Lebanon

Ang mga eroplanong pandigma ng Israel ay nagsagawa ng hindi bababa sa siyam (9) na pag-atakeng panghimpapawid ngayong araw laban sa mga lugar sa Timog Lebanon at sa Lambak ng Beqaa.
Pangunahing mga lugar na tinamaan:
Jabal al-Rihan, Iqlim al-Tuffah, al-Jarmuq, Bureij, al-Zarayah, ang kapatagan mula Houmine hanggang Roumine, at ang nayon ng Zallaya sa Kanlurang Beqaa.
Pinakamaraming pag-atake:
al-Rihan: 3 beses
Tabna: 3 beses
Houmine: 1 beses
Lugar ng Mays sa pagitan ng Ansar at al-Zrariyah: 2 beses na binomba
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Series Edition: Paglala ng Tension at Seguridad ng Rehiyon
Ang sunod-sunod na pag-atakeng panghimpapawid sa Timog Lebanon at Beqaa Valley ay nagpapahiwatig ng patuloy na paglala ng tensiyong panseguridad sa hangganang rehiyon. Ang lawak at dalas ng mga pambobomba—lalo na sa mga lugar na inuulit-ulit na tinatarget—ay nagpapakita ng istratehiyang presyur militar na may malubhang implikasyon sa kaligtasan ng mga sibilyan at sa katatagan ng rehiyon.
Mula sa perspektibong pampulitika at panseguridad, ang ganitong mga operasyon ay nagdaragdag ng panganib ng mas malawak na eskalasyon, habang pinapalala ang krisis sa makataong kalagayan at hinahamon ang mga umiiral na mekanismo ng diplomasya at de-eskalasyon.
