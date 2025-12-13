Video | Putin kay Pezeshkian: “Ipaabot ninyo ang aking mainit na pagbati sa Kataas-taasang Pinuno ng Iran”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ni Vladimir Putin, Pangulo ng Russian Federation, sa kanyang pakikipag-usap kay Masoud Pezeshkian, Pangulo ng Islamic Republic of Iran, ang mga sumusunod:
“Ipaabot ninyo ang aking mainit at taos-pusong pagbati sa Kataas-taasang Pinuno ng Iran.”
“Ang Russia at Iran ay kasalukuyang nagsasagawa ng mga negosasyon sa sektor ng gas at kuryente.”
“Ang ugnayan ng dalawang bansa ay patuloy na lumalawak araw-araw; kabilang sa mga susunod na hakbang ang pagpapaunlad ng North–South Transport Corridor at ang pagpapalakas ng kooperasyon sa Busher Nuclear Power Plant.”
Ang mga Pangulo ng Iran at Russia ay nagdaos ng pulong at palitan ng pananaw sa gilid ng International Conference on Peace and Trust na ginanap sa Ashgabat, kabisera ng Turkmenistan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Series Edition: Estratehikong Kooperasyon at Rehiyonal na Diplomasya
Ang pahayag ni Pangulong Putin ay sumasalamin sa lumalalim na estratehikong relasyon sa pagitan ng Russia at Iran, partikular sa mga larangan ng enerhiya, imprastruktura, at pangmatagalang konektibidad ng rehiyon. Ang pagtutok sa sektor ng gas at kuryente ay nagpapahiwatig ng pagkakatugma ng interes sa enerhiya seguridad at pang-ekonomiyang katatagan.
Samantala, ang pagpapaunlad ng North–South Corridor ay may mahalagang papel sa pagbabago ng mga rutang pangkalakalan sa Eurasia, habang ang patuloy na kooperasyon sa Busher Nuclear Power Plant ay nagpapakita ng teknikal at pampulitikang pagtitiwala sa pagitan ng dalawang estado. Sa kabuuan, ang pulong sa Ashgabat ay nagpapakita ng isang pragmatikong diplomasya na nakatuon sa multipolar na kaayusang pandaigdig at pinalawak na rehiyonal na kooperasyon.
