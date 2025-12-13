Kontrobersyal na Pag-aalis ng Bahagi ng Khutbah sa Masjid al-Haram tungkol sa mga Bata sa Gaza

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inulat na ang network na “Al-Akhbariya” sa Saudi Arabia ay tinanggal ang ilang bahagi ng khutbah ng Biyernes sa Masjid al-Haram, kung saan si Saleh bin Humaid ay binanggit ang mga batang Palestino bilang halimbawa ng “pagkalalaki at katapangan” sa harap ng okupasyong Sionista.
Maikling Pinalawak na Analytical Commentary
Series Edition: Media, Relihiyon, at Politikal na Kontrobersiya
Ang pag-aalis ng naturang bahagi ng khutbah ay nagpapakita ng sensitibong balanse ng media, relihiyon, at politika sa rehiyon. Habang ang khutbah ay naglalayong pangalagaan ang moral at espiritwal na kamalayan, ang media outlet ay tila nag-ingat sa pampolitikang reperkusyon at posibleng tensiyon sa larangan ng panlabas na relasyon.
Mahalagang tandaan na ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng debate sa publikong panlipunan tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag, papel ng media sa relihiyosong diskurso, at ang relasyon ng relihiyon at politika sa Middle East. Ipinapakita rin nito ang kritikal na papel ng media sa framing at pag-manipula ng pampublikong pananaw hinggil sa mga sensitibong isyu sa rehiyon.
..........
328
Your Comment