Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang estratehiyang dominasyon ni Donald Trump na naglalayong kontrolin ang yamang langis ng Venezuela ay nakaharap sa malawak na pangamba at matitinding batikos, kapwa sa loob at labas ng naturang bansa.
Ayon sa mga media sa Estados Unidos, may balak umano ang Washington na, matapos ang pagkuha o pag-agaw sa isang oil tanker ng Venezuela, ay magsagawa pa ng karagdagang pagsamsam sa iba pang mga tanker, hakbang na higit pang nagpapalala sa tensiyong pampolitika at pang-ekonomiya.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Series Edisyon: Enerhiya, Kapangyarihan, at Pandaigdigang Pulitika
Ang mga banta at hakbang na iniuugnay sa administrasyon ni Trump ay itinuturing ng mga kritiko bilang pagpapakita ng patakarang unilateral at hegemoniko, lalo na sa konteksto ng enerhiya at kontrol sa likas na yaman. Ang pag-target sa mga oil tanker ay hindi lamang usaping pang-ekonomiya, kundi isang estratehikong mensahe na may implikasyon sa internasyonal na batas, soberanya ng estado, at seguridad ng pandaigdigang kalakalan.
Sa mas malawak na pananaw, ang ganitong mga hakbang ay maaaring magpalalim ng krisis sa Venezuela, magdulot ng mas malawak na pagkakahati sa pandaigdigang komunidad, at magpahina sa mga mekanismo ng diplomasya na kinakailangan upang lutasin ang mga alitang may kinalaman sa enerhiya at kapangyarihan.
