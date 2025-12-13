Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa kasalukuyang panahon, ang mga unmanned aerial vehicles (UAVs) o drone ay bahagyang nakapapalit na sa mga fighter jet, at malaki ang naitutulong sa pagbabawas ng napakataas na gastusin sa mga labanan sa himpapawid.
Isa sa mga drone na nakapukaw ng pandaigdigang pansin sa loob ng humigit-kumulang apat na taon ay ang Iranian drone na “Shahed-136”—isang sasakyang panghimpapawid na may mababang halaga ngunit mataas na antas ng bisa, dahilan upang ito ay maging sentro ng interes ng maraming bansa at militar.
Ang Shahed-136, na ayon sa mga ulat ng ilang dayuhang media ay ginagamit ng Russia, ay naging malawak na kilala sa digmaan sa Ukraine, kung saan umano’y nakapagdulot ng seryosong pinsala sa mga pwersang Ukrainian at sa kanilang mga kaalyado. Dahil dito, ipinakita ng naturang drone ang praktikal at operasyonal na kakayahan nito sa aktuwal na labanan.
Ayon pa sa ilang Kanluraning media, sinasabing gumamit ang Russia ng turbofan o turbojet engine upang mapabilis nang hanggang tatlong beses ang bilis ng mga suicide-version ng Shahed drone. Kung sakaling mailipat ang ganitong teknolohiya sa Iran, inaangkin ng mga ulat na ang mga Iranian drone ay maaaring makarating sa mga teritoryong okupado sa loob ng mas mababa sa dalawang oras.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Series Edisyon: Modernong Digmaan, Teknolohiya, at Estratehikong Balanse
Ang pag-usbong ng mga drone tulad ng Shahed-136 ay nagpapakita ng malalim na pagbabago sa kalikasan ng makabagong digmaang militar. Sa halip na umasa sa mamahaling aircraft at pilot-dependent systems, ang mga estado ay lalong tumutuon sa cost-effective, high-impact unmanned platforms na kayang magsagawa ng precision strikes at psychological pressure sa kalaban.
Ang pangamba ng Estados Unidos at ng rehimeng Sionista ay nakaugat hindi lamang sa teknikal na aspeto ng drone, kundi sa estratehikong implikasyon nito: ang paglipat ng military advantage mula sa high-cost militaries tungo sa asymmetric capabilities. Ang posibleng pagtaas ng bilis at saklaw ng Shahed drones ay maaaring magbago sa balanse ng deterrence, magpataas ng antas ng pag-iingat sa depensa, at magbukas ng bagong yugto ng kompetisyon sa larangan ng aerial warfare at regional security dynamics.
