Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isinulat ng Deutsche Welle na ang isang paunang burador ng dokumento na kamakailan lamang inilathala ng Estados Unidos sa ilalim ng pamagat na National Security Strategy ay nagpapahiwatig na si Donald Trump, sa layuning pahupain at gawing hindi matatag ang Europa, ay umano’y naghahangad na hikayatin ang pagkalas ng Italya, Austria, Poland, at Hungary mula sa European Union (EU).
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Series Edisyon: Transatlantic Relations at Pulitika ng Europa
Ang naturang ulat ay naglalantad ng estratehikong pananaw na nakatuon sa pagpapahina ng pagkakaisa ng Europa bilang isang bloke sa pandaigdigang politika. Ang posibleng paghimok sa pag-alis ng ilang estado-miyembro mula sa EU ay maaaring magdulot ng malalim na implikasyon sa katatagan ng kontinente, kabilang ang pag-urong ng kolektibong kapangyarihang pang-ekonomiya at pampulitika ng Europa.
Sa konteksto ng ugnayang transatlantiko, ang ganitong hakbang—kung maisasakatuparan—ay maaaring magpabago sa balanse ng kapangyarihan sa loob ng EU, magpalala ng internal na pagkakahati, at magbigay-daan sa mas fragmentadong estratehiya ng Europa sa pakikitungo sa mga pandaigdigang hamon.
