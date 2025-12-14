Video | Mapaminsalang Baha sa Washington

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Patuloy ang pagtaas ng antas ng tubig sa ilang bahagi ng Estado ng Washington, na nagbunsod sa mga lokal na residente na lumikas mula sa kanilang mga tirahan. Ayon sa mga ulat, humigit-kumulang isang daang libong (100,000) katao ang nakatanggap ng seryosong babala para sa agarang paglikas, dahil sa banta ng malawakang pagbaha.
Ipinahayag ng mga awtoridad na ang sitwasyon ay nananatiling kritikal, at isinasagawa ang mga hakbang pang-emerhensiya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at mabawasan ang pinsala sa mga komunidad na apektado.
