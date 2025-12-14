Video | Sandali ng Pag-disarma sa Isa sa mga Umaatake sa Sydney

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinakita sa mga larawang kumakalat sa midya ang kritikal na sandali ng pag-disarma ng mga awtoridad sa isa sa mga suspek na sangkot sa pag-atake sa Sydney. Ayon sa paunang impormasyon, matagumpay na naagaw ang sandata ng nasabing indibidwal sa pamamagitan ng agarang interbensyon ng mga puwersang panseguridad, na nakatulong upang maiwasan ang mas malawak na pinsala at karagdagang banta sa kaligtasan ng publiko.
Patuloy ang imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang buong detalye ng insidente, kabilang ang motibo ng pag-atake at ang posibleng ugnayan ng mga sangkot. Samantala, nanawagan ang pulisya sa publiko na manatiling kalmado at sumunod sa mga opisyal na anunsiyo habang nagpapatuloy ang mga hakbang pangseguridad.
