Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pag-atake ng dalawang armadong indibidwal sa isang pagdiriwang ng Hanukkah ng mga Hudyo sa Sydney, Australia, na ayon sa ilang ulat ay nag-iwan ng 10 nasawi at 60 nasugatan, ay nagbunsod ng iba’t ibang haka-haka at interpretasyon.
Agad na sinikap ng mga Zionista at ilang sirkulong Hebreo na ihambing ang insidenteng ito sa mga pangyayari noong Oktubre 7, at ginamit ito upang magpakitang-biktima.
Kasabay nito, binatikos nila ang pamahalaan ng Australia, at iginiit na hindi umano pinansin ang kanilang mga babala hinggil sa umano’y anti-Hudyo na mga aktibidad sa bansa.
Tradisyonal na itinuturing ang Australia bilang isang dating kolonya ng Britanya at isa sa mga lugar na may malakas na impluwensiyang Zionista. Gayunman, ang pagpatay ng rehimeng Zionista sa Gaza—na nagresulta sa humigit-kumulang 70,000 nasawi, sampu-sampung libong nawawala, at mahigit dalawang milyong lumikas—ay nagpasiklab ng malawakang galit ng publiko sa bansang ito sa Oceania.
Sa nakalipas na isang taon, ilang beses na idinaos sa Sydney ang mga demonstrasyong may 100,000 hanggang 300,000 katao, at ang mga tagasuporta ng inaaping mamamayang Palestino ay nagsagawa ng mahigit isang milyong kalahok na sabayang martsa sa 40 lungsod sa buong Australia.
Noong panahong iyon, isinulat ng pahayagang Israeli na Yedioth Ahronoth:
“Marami sa mga nagpoprotesta ang nakasuot ng Palestinian keffiyeh o may dalang mga plakard na may kulay ng watawat ng Palestina. Ang pangunahing mensahe ng mga plakard sa Sydney ay: Dapat putulin agad ng Australia ang ugnayan nito sa Israel.”
Habang nagrereklamo ang ilang opisyal ng Israel tungkol sa umano’y ‘intifada sa Australia’, naglabas naman ang pahayagang Daily Telegraph ng Australia ng isang pamagat na tuwirang tumutukoy kay Netanyahu:
“Isa kang mahinang lalaki!”
Samantala, muling nilikha ng artistang Australyano na si Scott Marsh ang larawan ni Hitler na may mukha ni Netanyahu.
Sa parehong mga araw, isang Zionistang aktibistang pangmidya ang nagsulat:
“Isang pro-Hamas na pulutong ang tumawid sa Harbour Bridge—hindi upang humiling ng kapayapaan o kalayaan ng mga bihag, kundi para sa intifada… Nakakahiya at lubos na hindi Australyano!”
Ilang buwan ang nakalipas, kasunod ng paglala ng mga protesta, pinuwersang politikal ng mga Zionista ang pamahalaan ng Australia upang ilihis ang usapin at iugnay ang galit ng publiko sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), at hilingin ang pagpapaalis sa embahador ng Iran.
Ang malalim na galit at pagtutol ng opinyong publiko sa Australia laban sa mga Zionista ay isang realidad na hindi na maikakaila. Gayunpaman, nananatiling hindi pangkaraniwan at hindi madaling ipaliwanag ang katotohanang may mga indibidwal na nagpaputok ng baril laban sa daan-daang tao sa isang pagdiriwang.
Sa puntong ito, mahalagang itanong: Ang insidenteng ito ba ay repleksiyon ng anti-Zionistang damdamin ng publiko, o isang manipuladong hakbang ng Israel at Britanya upang magpakitang-biktima, lumikha ng imaheng “Jew-hatred,” at supilin ang mga kritiko ng rehimeng Zionista sa Australia?
Maikling Pinalawak na Analitikong Komentaryo
Serye ng Pagsusuri sa Diskursong Pampulitika at Midya
1. Pagitan ng Opinyong Publiko at Karahasang Armado
Binibigyang-diin ng ulat ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng malawakang pampublikong protesta at ang paggamit ng armadong karahasan, na hindi awtomatikong maituturing na bunga ng galit ng masa.
2. Politika ng Pagiging Biktima
Inilalarawan ang paggamit ng ilang insidente upang bumuo ng naratibo ng “biktimisasiyon,” na maaaring magsilbing kasangkapan upang bigyang-katwiran ang paghihigpit at panunupil sa mga kritiko.
3. Papel ng Midya sa Pag-frame ng Salaysay
Ang magkakaibang pamagat, pahayag, at imaheng inilalathala ng lokal at dayuhang midya ay may malaking impluwensiya sa paghubog ng pananaw ng publiko.
4. Mas Malawak na Implikasyon
Sa kabuuan, ipinapakita ng kaso sa Sydney ang kompleksidad ng ugnayan sa pagitan ng pandaigdigang pulitika, damdaming panlipunan, at seguridad—isang usaping nangangailangan ng maingat, obhetibo, at responsableng pagsusuri.
