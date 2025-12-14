Plano ng Estados Unidos para sa Pamamahala sa Timog ng Ilog Litani sa Lebanon: “Paglikha ng Kapayapaan” sa Pangalan ng Pagdidisarma sa Hezbollah

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pahayagang Al-Liwaa (Lebanon): Ayon sa ulat, lumilitaw na ang plano ng pagdidisarma sa Lebanese Resistance (Hezbollah) ay muling isinusulong nang may higit na kaseryosohan ng mga opisyal ng Estados Unidos. Ipinahihiwatig na nilalayon ng Washington na isulong ang planong ito sa pamamagitan ng estratehiyang kilala bilang “good cop–bad cop”, kung saan ang patuloy na pagtaas ng agresyon at mga operasyong pamamaslang ng rehimeng Zionista laban sa Lebanon ay nagsisilbing panseguridad at pampulitikang presyon upang mapilit ang pagpapatupad ng nasabing balangkas.
Mga Pangunahing Probisyon ng Iminungkahing Plano:
1. Mga Nakasulat na Garantiya
Pagbibigay ng Estados Unidos ng pormal at nakasulat na garantiya para sa pagtigil ng mga pag-atake ng Israel, kasabay ng garantiya ng Lebanon para sa ganap na pag-aalis ng armas sa timog ng Ilog Litani, at isang opisyal na pahayag ng Hezbollah hinggil sa pagsunod nito sa pasya ng pamahalaan.
2. Aktuwal na Suportang Militar sa Hukbong Lebanese
Pagbibigay ng kongkretong tulong-militar upang maipwesto ang Lebanese Armed Forces (LAF) sa buong timog ng Ilog Litani at punan ang puwang na iiwan ng posibleng pag-atras ng UN peacekeeping forces (UNIFIL) sa katimugang Lebanon.
3. Paglahok ng mga Delegasyong Shi‘a at Sunni
Pagsasama ng mga kinatawan mula sa mga komunidad na Shi‘a at Sunni sa isang komiteng mekanismo para sa pagpapatupad at pagsubaybay ng plano.
4. Masinsing Diyalogo ng Estados Unidos
Pagsasagawa ng Washington ng malawak at masinsing pakikipag-usap sa mga internasyonal, Arab, Lebanese, at panrehiyong aktor, na may layuning mag-alok ng isang “presyong pampulitika” sa Hezbollah kapalit ng pagsuko ng mga armas nito.
5. Pangakong Pondo para sa Rekonstruksyon
Pangako ng Estados Unidos na tiyakin ang paglalaan ng mga kinakailangang pondo para sa muling pagtatayo ng Lebanon sa sandaling maisakatuparan ang kasunduan. Tinutukoy ang isang napakalaking badyet na hihigit sa 15 bilyong dolyar, na ipagkakaloob ng dalawang bansang Arabo.
6. Muling Pagpapatuloy ng Pagmimina ng Langis at Gas
Pagbabalik ng mga aktibidad sa pagkuha ng langis at gas matapos pumayag ang Lebanon sa nasabing kasunduan.
7. Pagpapatupad ng Kasunduang Tigil-Putukan ng 1949
Pangako ng Lebanon at ng rehimeng sumasakop (Israel) na sumunod sa Kasunduan sa Tigil-Putukan ng 1949, bilang pansamantalang alternatibo sa normalisasyon ng ugnayan. Sa susunod na yugto, isasagawa ang mga bagong negosasyon sa ilalim ng pangangasiwa ng Estados Unidos upang maabot ang isang permanenteng kapayapaan.
Maikling Pinalawak na Analitikong Komentaryo
Serye ng Pagsusuri sa Heopolitika at Seguridad
1. Diskurso ng Kapayapaan at Mekanismo ng Presyon
Ipinapakita ng plano ang paggamit ng salitang “kapayapaan” bilang balangkas, habang kasabay nitong inilalapat ang presyur militar at panseguridad sa pamamagitan ng mga aksyon ng Israel.
2. Pagbabago sa Balanse ng Kapangyarihan sa Timog Lebanon
Ang pagdidisarma sa Hezbollah at pagpapalit nito ng hukbong estado at internasyonal na pwersa ay may malalim na implikasyon sa lokal at panrehiyong balanse ng kapangyarihan.
3. Ekonomikong Insentibo bilang Kasangkapan Pampulitika
Ang pangako ng rekonstruksyon at enerhiya ay nagsisilbing pangunahing pang-akit, ngunit nananatiling tanong kung sapat ito upang tumbasan ang papel ng Hezbollah sa estruktura ng seguridad ng Lebanon.
4. Mga Panganib at Hindi Tiyak na Kinalabasan
Sa kabuuan, ang plano ay nagdadala ng seryosong panganib ng panloob na tensyon, at ang tagumpay nito ay nakasalalay sa antas ng pagtanggap ng mamamayang Lebanese at sa aktuwal na paggalang ng Israel sa anumang kasunduang pangkapayapaan.
