PINANATILI NG INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ANG BUKAS NA DAAN PARA SA PAG-UUSIG SA MGA DIUMANONG KRIMENG PANDIGMA NG ISRAEL SA GAZA

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pinagtibay ng Appeals Chamber ng International Criminal Court (ICC) ang kapangyarihan ng Tanggapan ng Piskal na ipagpatuloy ang mga imbestigasyon kaugnay ng mga di-umano’y krimeng pandigma at krimen laban sa sangkatauhan sa Gaza matapos ang ika-7 ng Oktubre, matapos nitong ibasura ang pagtutol ng Israel.
Ang naturang pasya ay nangangahulugang nanatiling may bisa at kredibilidad ang mga inilabas na warrant of arrest laban kina Benjamin Netanyahu at Yoav Gallant, at hindi naaantala ang ligal na proseso sa ilalim ng hurisdiksiyon ng hukuman.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang desisyon ng Appeals Chamber ng ICC ay nagtatakda ng isang mahalagang paninindigan sa larangan ng internasyonal na hustisyang kriminal, lalo na sa usapin ng pananagutan ng mga lider ng estado sa gitna ng armadong tunggalian. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa apela ng Israel, malinaw na ipinahayag ng hukuman na ang mga pagtutol na pampulitika o hurisdiksiyonal ay hindi sapat upang awtomatikong ipawalang-bisa ang mga imbestigasyong may kinalaman sa mabibigat na paglabag sa internasyonal na makataong batas.
Higit pa rito, ang pagpapatuloy ng bisa ng mga warrant of arrest ay nagpapadala ng mensahe na ang prinsipyo ng pananagutan (accountability) ay nananatiling sentral sa pandaigdigang kaayusan ng batas, anuman ang katayuang pampulitika o militar ng mga sangkot. Sa mas malawak na konteksto, ang pasyang ito ay maaaring magsilbing panandang-batas (legal precedent) na magpapatibay sa papel ng ICC bilang isang institusyong naglalayong pigilan ang kultura ng kawalang-panagutan sa mga armadong tunggalian.
