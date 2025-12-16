BINASAG NG TSINA ANG REKORD SA PINAKAMABILIS NA TREN SA MUNDO / 965 KILOMETRO BAWAT ORAS

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Muling binibigyang-kahulugan ng Tsina ang konsepto ng mabilis na transportasyon sa pamamagitan ng paglulunsad ng ultra-high-speed train na “T-Flight”, isang sistemang pinagsasama ang teknolohiyang maglev at low-pressure tube systems na hango sa konsepto ng hyperloop.
Ang pangwakas na layunin ng sistemang ito ay maabot ang bilis na 965 kilometro bawat oras (600 milya bawat oras)—isang antas ng bilis na malinaw na hihigit sa karaniwang cruising speed ng mga komersyal na eroplano ng pasahero.
Sa ganitong bilis, ang 1,100 kilometrong distansya sa pagitan ng Beijing at Shanghai—na kasalukuyang tinatahak ng high-speed rail sa loob ng humigit-kumulang anim na oras—ay maaaring mapaikli sa mas mababa sa isang oras at kalahati.
Bukod pa rito, kung isasaalang-alang ang mahahabang proseso sa paliparan gaya ng check-in, seguridad, at boarding, posibleng mas maikli pa ang kabuuang oras ng biyahe ng sistemang ito kumpara sa paglalakbay sa himpapawid.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang proyektong T-Flight ay sumasalamin sa estratehikong pamumuhunan ng Tsina sa susunod na henerasyon ng imprastraktura, kung saan ang bilis, kahusayan, at integrasyon ng makabagong teknolohiya ang pangunahing layunin. Ang pagsasanib ng maglev at low-pressure tube technology ay nagpapakita ng paglipat mula sa tradisyunal na riles patungo sa quasi-aerospace transport systems sa lupa.
Sa mas malawak na pananaw, ang ganitong antas ng inobasyon ay may potensyal na baguhin ang balanse sa pandaigdigang transportasyon, hindi lamang sa aspeto ng teknolohiya kundi pati sa ekonomiya, urban planning, at konektibidad ng mga megacity. Kung matagumpay na maipapatupad sa komersyal na antas, ang sistemang ito ay maaaring magtakda ng bagong pandaigdigang pamantayan sa mabilis at episyenteng paglalakbay sa lupa, at magsilbing hamon sa dominasyon ng maikling biyahe sa himpapawid.
