Pahayag ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon: Pagpapanatili ng Halaga at Inspirasyon ng mga Bayani sa Kabataang Henerasyon

Sa isang pagpupulong kasama ang mga tagapangasiwa ng Kongreso para sa Pag-alala sa 5,580 Bayani ng Lalawigan ng Alborz, binigyang-diin ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga halaga at inspirasyon ng panahon ng Banal na Depensa:
"Isa sa mahahalagang gawain sa kasalukuyang sitwasyon ay ang pagpapasa ng mga motibasyon at pagpapahalaga mula sa panahon ng Banal na Depensa sa kabataang henerasyon."
"Ang ating kabataan ngayon ay mabubuting kabataan at nagawa nilang mapanatili ang kanilang relihiyosong pagkakakilanlan."
"Hindi dapat hayaang mapawi ang mga motibasyon at pagpapahalaga mula sa panahon ng Banal na Depensa."
"Ang kilos na nakikita ng tao mula sa ilang kagawaran ng kultura at ilang ahensya ng pamahalaan ay hindi nagpapakita ng sapat na pagsusumikap upang ipasa ang mga pagpapahalaga ng Banal na Depensa."
"Sa kabila ng lahat ng kahirapan, kakulangan sa yaman, at iba pang problema, maraming positibong aspeto at kahandaan ang umiiral sa bansa upang itaguyod ang Islam at ang Rebolusyon."
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Pagpapasa ng Halaga sa Kabataan:
Binibigyang-diin ang kahalagahan ng pagtuturo sa kabataan ng espiritu, tapang, at dedikasyon ng mga bayani, upang patuloy silang maging inspirasyon sa bagong henerasyon.
2. Pagpapatibay ng Relihiyosong Pagkakakilanlan:
Ang pagkilala sa kabataan bilang mabubuting tagapangalaga ng kanilang relihiyosong pagkakakilanlan ay nagpapakita ng pagtitiwala at positibong pananaw sa kanilang kakayahan.
3. Pagsubaybay sa Mga Kagawaran ng Kultura:
Ang puna tungkol sa kakulangan ng ilang ahensya ng pamahalaan sa pagpapalaganap ng mga pagpapahalaga ng Banal na Depensa ay naglalayong itama ang direksyon ng kanilang mga programa.
4. Pagkilala sa Positibong Aspeto ng Bansa:
Sa kabila ng mga hamon, binibigyang-diin na may maraming positibong lakas at kahandaan sa bansa upang isulong ang mga adhikain ng Islam at Rebolusyon, na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mamamayan.
