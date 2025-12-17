Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa isang investigative report ng Amerikanong website na The Intercept, isang network sa Europa, na hango sa modelo ng AIPAC, ay organisadong kumikilos upang impluwensyahan ang mga polisiya ng European Union pabor sa Israel.
Ang network na ito, na umaasa sa American funding at may malapit na ugnayan sa mga opisyal ng Israel, ay nagpapalawak ng impluwensya sa mga European institutions sa pamamagitan ng political lobbying, organisasyon ng targeted na mga paglalakbay, at pag-impluwensya sa military at trade contracts. Kasabay nito, nahaharap ang network sa seryosong kritisismo hinggil sa transparency at legitimacy ng kanilang mga gawain.
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Pagkakaroon ng Organisadong Lobbying Network:
Ang report ay nagpapakita na may sistematikong network na sumusunod sa modelo ng AIPAC upang palakasin ang impluwensya ng Israel sa European policymaking.
2. Paggamit ng Panlabas na Pondo at Relasyon:
Ang operasyon ng network ay nakasalalay sa panlabas na pinansyal na suporta mula sa US at sa direktang ugnayan sa Israeli officials, na nagpapataas ng kanilang kapasidad sa lobbying.
3. Epekto sa European Policy at Contracts:
Bukod sa political lobbying, ginagamit ng network ang targeted visits at influence sa military at trade agreements upang mapaboran ang interes ng Israel sa EU.
4. Kontrobersiya at Kritismo:
Ang network ay nahaharap sa mga tanong tungkol sa transparency at legitimacy ng kanilang gawain, na nagdudulot ng debate sa mga European institutions at civil society tungkol sa ethical lobbying.
