Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Nagpasya ang pamahalaan ng Iraq na tanggalin sa kanilang posisyon ang ilang opisyal ng Komite para sa Pagpigil at Pag-freeze ng Ari-arian ng mga Terorista, dahil sa paglalagay ng Hezbollah at Ansarullah sa mga listahan ng terorista.
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Paglaban sa Hindi Makatarungang Paglalagay sa Listahan:
Ang desisyon ng Iraq ay nagpapakita ng malinaw na pagtutol sa mga hakbang na nagtatakda sa mga grupong may lehitimong papel sa rehiyon bilang “terorista” nang walang sapat na batayan.
2. Pagpapanatili ng Neutralidad at Katarungan:
Sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga opisyal na gumawa ng kontrobersyal na hakbang, ipinapakita ng Iraq ang kanyang layunin na panatilihin ang patas at balanseng polisiya sa rehiyonal na ugnayan.
3. Epekto sa Rehiyonal na Politika:
Ang hakbang na ito ay maaaring magpabago sa dynamics ng rehiyon, lalo na sa relasyon ng Iraq sa mga grupo ng resistensya at sa mga bansang may interes sa Middle East.
4. Pagpapakita ng Political Will:
Ang desisyon ay nagpapakita ng kakayahan at determinasyon ng pamahalaan ng Iraq na ayusin ang mga polisiya na nakakaapekto sa seguridad, reputasyon, at ugnayan ng bansa sa rehiyon.
